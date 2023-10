6ix9ine arrêté en République Dominicaine pour agression

Le rappeur 6ix9ine a été arrêté en République Dominicaine pour une agression présumée sur un producteur alors qu’il devait monter à bord d’un avion en direction des États-Unis.

Selon avocat pénaliste en République Dominicaine nommé Felix Portes, le rappeur de Brooklyn aurait été arrêté alors qu’il tentait de quitter le pays à bord d’un avion privé suite à une agression présumée. 6ix9ine et son équipe sont accusés d’avoir agressé deux producteurs suite à un incident impliquant sa petite amie.

Vendredi, Portes a pris la parole sur Instagram pour révéler que 6ix9ine avait été placé en « alerte migration » et que sa localisation est « inconnue ». « Alors qu’il tentait de quitter le pays à bord d’un avion privé, Tekashi 69 s’est avéré être en ALERTE MIGRATION », a écrit l’avocat. « Son voyage a été interrompu. L’artiste populaire est en fuite, sa localisation inconnue puisqu’un mandat d’arrêt a été émis pour voies de fait, blessures et menaces. ». Des images de l’incident présumé montrent un groupe d’hommes entrant dans un bâtiment avant de s’enfuir quelques instants plus tard. Quelques heures plus tard, des vidéos de l’arrestation de 6ix9ine par les forces de l’ordre de République Dominicaine ont été diffusées sur les réseaux ainsi que sa photographie d’identité judiciaire, ce qui a confirmé l’information de son arrestation. Pour le moment, son équipe n’a pas encore communiqué de nouvelles sur cette interpellation.

Cet été, 6ix9ine avait déjà été arrêté en Floride pour de multiples contraventions liées à des excès de vitesse et pour avoir roulé en excès de vitesse sur le Florida Turnpike. La police a ensuite découvert que Tekashi 69 conduisait un véhicule non enregistré et sans assurance automobile au moment des faits avant d’être placé en détention au comté de Palm Beach pour défaut de comparution, puis d’être libéré suite au versement d’une caution de 2 000 dollars.

À lire aussi : 6ix9ine s’autoproclame N°1 des rappeurs dans le monde

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Felix Humberto Portes Nuñez (@felixportes)