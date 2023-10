Sadek s’attire les réactions folles des internautes et fait resurgit l’affaire Pierre Palmade

Les réactions ont fusé sur les réseaux suite à l’annonce de l’arrestation de Sadek et du prolongement de sa garde à vue ce dimanche pour un délit de fuite suite à un accident de la route. Les internautes n’ont pas manqué de ressortir les anciens propos du chanteur suite au scandale de l’affaire de Pierre Palmade.

Au mois de juillet dernier, Sadek s’était adressé à Eric Zemmour suite aux propos du politicien sur le drame de Nanterre avec la mort du jeune Nahel, victime d’une bavure policière. Cette affaire avait déclenché une vague d’émeutes en France et l’ancien candidat à la présidence avait proposé, « Parmi les émeutiers, il y a un tiers de mineurs. Un certain nombre d’entre eux n’est censé obtenir la nationalité française qu’à 18 ans. Je propose que toute participation aux émeutes avec délit contre les représentations de l’État, les bâtiments publics, les élus, les forces de l’ordre ou les pompiers soit un motif de refus de la nationalité française. Ceux-là ne méritent pas de devenir nos compatriotes. ». Dek-Sa avait répliqué, « Proposition. On met ton fils le shlag en désintox. Et Palmade en prison, t’en penses quoi ? », ce tweet a évidemment refait surface après l’interpellation du rappeur français.

Effectivement, les internautes n’ont pas manqué de rappeler les propos de Sadek qui illustrent quelque peu sa situation actuelle, car il se retrouve en garde à vue après avoir été testé positif à la cocaïne, tout comme Pierre Palmade qui avait causé un grave accident de la route sous l’emprise de la drogue avant d’être libéré par la justice. À l’époque de son message, le rappeur avait également fait le parallèle avec le fils d’Eric Zemmour ayant eu un accident de voiture en état d’ivresse. « Et ce sont eux qui veulent donner des leçons d’éducation parentale ? LOL », s’était aussi exclamé le chanteur originaire de Neuilly-Plaisance.

Rapidement, les réactions ont fusé sur Twitter de la part des internautes contre Sadek, « Musulmans de France, prenez la parole, si vous ne vous désolidarisez pas de ce qui s’est passé, c’est que vous êtes d’accord et donc nous aurions raison de généraliser. Pour moi #Sadek est autant votre « porte-parole » que Palmade. Délit de fuite. Conduite sous cocaïne. Conduite sous alcool. C’est haram », a réagi Bruno Attal pour fustiger le comportement du rappeur. « Sadek qui fait exprès de faire la même chose que Palmade pour voir si la justice va le traiter pareil, c’est beau » peut-on aussi lire sur le réseau social. D’autres ont déploré que l’artiste avait affirmé dans des interviews récentes avoir réussi à se sevrer de la drogue et de l’alcool.

https://t.co/tjM5lnlhJx Le tweet il a mal vieilli Sadek — 𝓒αρσ 🇬🇷 (@AK13110) October 16, 2023

Sadek et Pierre palmade qui se croisent au tribunal pic.twitter.com/NyTYXtdwqG — 🏄‍♂️⚡️ (@simbaTzoo) October 16, 2023

Sadek juste avant l’interview où il s’exprime sur Pierre Palmade pic.twitter.com/A554fX8NZr — Lil Guap (@IamLilGuap) October 16, 2023

Musulmans de France prenez la parole , si vous ne vous désolidarisez pas de ce qui s’est passé c’est que vous êtes d’accord et donc nous aurions raisons de généraliser .

Pour moi #Sadek est autant votre « porte parole » que Palmade.

Délit de fuite

Conduite sous cocaine

Conduite… https://t.co/i5eCGjSAF8 — Bruno Attal (@Bruno_Attal_) October 16, 2023

Sadek qui tente de fuir le policier https://t.co/0Xtqjt1I1n pic.twitter.com/80hHzSAwiO — NAATSUUUU 🇵🇸 (@_NAATSUU) October 16, 2023