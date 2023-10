Drake devient l’égal de Michael Jackson avec ce record

Le titre ‘First Person Shooter‘ de Drake avec en featuring J. Cole produit par Coleman, Vinylz, Tay Keith, Boi-1da, FNZ et OZ atteint la première place du Top Singles aux États-Unis. Le rappeur canadien égale ainsi un record de Michael Jackson pour le plus grand nombre de N°1 par un artiste masculin. À cette occasion, ce morceau devient également le premier numéro un de la carrière de J. Cole.

Ironiquement, Drake mentionne sa proximité avec le record de Michael Jackson dans la chanson et a célébré cet exploit sur Instagram avec une photo du visage de MJ photoshoppé sur le sien. Tout comme MJ, Drizzy possède désormais 13 morceaux qui ont atteint la première place du Billboard Hot 100, ce sont les deux seuls artistes masculins de l’histoire à réaliser cette performance.

‘First Person Shooter’ a recueilli 42,2 millions de diffusions, 4,3 millions d’audience à la radio et 4 000 téléchargements pour la semaine se terminant le 12 octobre. Ce n’était pas la seule chanson de l’album à avoir beaucoup de succès, Drake plaçant sept chansons dans le Top 10. ‘IDGAF’ avec Yeat se trouve à la 2ème place, l’ouverture de l’album ‘Virginia Beach’ est à la 3ème place, ‘Calling for You’ avec la participation de 21 Savage est à la 5ème place, la collaboration avec SZA ‘Slime You Out’ est à la 6ème place, ‘Daylight’ est à la 8ème place et ‘Fear of Heights’ est à la dixième place.

‘For All the Dogs’ s’est également très bien comporté dans le classement des albums Billboard 200. Son 13e numéro un dans le classement, l’album a généré 402 000 unités d’albums équivalentes aux États-Unis lors de sa première semaine, ce qui en fait le quatrième plus grand démarrage de l’année. Il a le troisième plus grand nombre de numéros un au classement des albums dans l’ensemble, dépassant Taylor Swift. Cependant, elle s’apprête à sortir la version réenregistrée de ‘1989’ plus tard ce mois-ci, donc elle rattrapera bientôt son retard.