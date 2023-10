Ice Spice se confie sur sa relation avec Central Cee

Central Cee a parlé de ses similitudes avec Ice Spice, révélant qu’il voit beaucoup de ses propres qualités chez la rappeuse américaine. Les commentaires sont apparus dans une nouvelle interview avec Complex, qui a exploré l’impact qu’Ice Spice a sur l’industrie musicale et son parcours en tant qu’une des artistes les plus réussies de 2023.

Dans la discussion, Ice Spice a expliqué comment les opinions des critiques n’affectent pas sa musique, et comment elle ne s’est jamais vraiment considérée comme une « parolière ».

Par ailleurs, dans l’article, le rappeur britannique Central Cee a été interrogé sur ce qu’il voit en Ice Spice, et il a partagé ses réflexions sur la manière dont la jeune femme de 23 ans secoue la scène du rap : « Elle me rappelle un peu de moi », a-t-il dit. « Elle est cool, tu vois. ».

« Humble, terre-à-terre, ne se soucie pas vraiment des choses brillantes ; mais sait comment jouer le jeu », a-t-il répondu. « On peut l’entendre dans la musique, et le voir dans les mouvements qu’elle fait, et j’apprécie ça parce que certaines personnes ne savent pas vraiment ce qu’elles font, et elles le tiennent pour acquis ou elles ne saisissent pas l’opportunité et ne l’exploitent pas, mais elle, elle l’exploite vraiment en ce moment. »

Ice Spice a également qualifié l’artiste de drill britannique de « bon ami » à elle, et a partagé un aperçu de leur collaboration. « Nous sommes devenus de bons amis au cours de la dernière année depuis qu’il a apprécié ‘Munch [Remix]' », a-t-elle dit avant de confirmer la sortie d’un morceau commun, « nous allons sortir quelque chose de nouveau et excitant quand nous serons prêts. ».

Quant à d’autres nouvelles de Central Cee, la semaine dernière, le rappeur a annoncé un nouveau single en collaboration avec The Kid LAROI et le membre de BTS Jung Kook. Intitulé ‘TOO MUCH’, le morceau devrait sortir ce vendredi 20 octobre. En ce qui concerne Ice Spice, elle a sorti un nouveau single le week-end dernier, ‘Pretty Girl’, en collaboration avec Rema.