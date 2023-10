Les images de l’arrestation mouvementée de 6ix9ine et sa cause

6ix9ine arrêté par la police en République dominicaine dans une scène chaotique ! La précipitation de l’interpellation de Tekashi 69 a donné lieu à un attroupement de foule, des images de l’arrestation ont fuité sur la toile confirmant la rumeur de ce lundi sur sa détention, mais très peu d’informations ont filtré sur le sujet, ni son entourage, ni ses avocats n’ont fait de commentaire sur l’incident.

Ce lundi 16 octobre, une vidéo a commencé à circuler sur Internet montrant 6ix9ine emmené en prison par les autorités en République dominicaine. Les informations font état de l’arrestation du rappeur de Brooklyn sur l’île des Caraïbes pour une agression datée du vendredi 13 octobre.

La scène plutôt chaotique de l’interpallation de 6ix9ine !

Dans l’une des vidéos, on peut voir Tekashi menotté, transporté d’un véhicule de la police vers un commissariat devant un attroupement de personnes. Alors que les autorités sortent 6ix9ine du fourgon de police, ce qui semble être une nuée de fans en délire entoure la zone, accompagnée d’équipes de reportage, tandis que beaucoup d’autres filment la scène.

Alors que la police peine à faire passer 6ix9ine cagoulé par les portes et à le faire entrer dans le bâtiment, on voit plusieurs personnes se précipiter à travers les portails dans l’espoir de prendre des photos et des vidéos. À un moment donné, un civil saisit le rappeur et trébuche avant d’être escorté par les autorités. Une fois à l’intérieur, le rappeur américain est rapidement conduit dans une petite salle, probablement pour les formalités d’arrestation.

Tekashi 69 en détention pour une accusation d’agression !

Selon les médias dominicains, 6ix9ine a été arrêté vendredi pour sa présumée implication dans une agression physique contre deux producteurs de disques locaux. Bien que la raison de l’altercation soit actuellement encore floue, la presse locale explique que Tekashi a été placé en détention alors qu’il tentait de quitter le pays à bord d’un avion privé après cette rixe présumée, qui aurait laissé une personne avec une mâchoire fracturée.

Un témoin et une victime présumée accusent 6ix9ine et ses proches de l’agression. Après que des images vidéo ont émergé montrant Tekashi 69, et d’autres personnes entrant et sortant du bâtiment où l’agression aurait eu lieu, un témoin apparent s’est exprimé sur l’incident. Selon l’artiste et un producteur dominicain, lui et la petite amie de 6ix9ine, enregistraient une chanson lorsque l’artiste et son équipe sont entrés dans le studio, et c’est alors que les choses ont dégénéré.

Acaba de llegar Tekashi 69 al destacamento de La Vega luego de ser acusado de estar involucrado en una agresión a productores musicales que colaboraban con Yailin La Más Viral. 👀👀🔥 ¿Qué opinas? pic.twitter.com/sCwnvopN2b — RECONOCIDOS.NET (@Reconocidosnet) October 16, 2023