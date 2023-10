6 rappeurs qui soutiennent encore Donald Trump

Certains des plus grands artistes de hip-hop soutiennent toujours l’ancien président Donald Trump en 2023, malgré ses batailles juridiques en cours. Plus tôt cette année, Trump a été frappé de 34 chefs d’accusation de crime grave pour falsification d’enregistrements d’entreprise de New York avant les élections de 2016. Puis, en août dernier, Trump a été inculpé de 13 chefs d’accusation distincts, dont une accusation de racket et plusieurs fraudes et déclarations fausses dans le comté de Fulton, en Géorgie.

Néanmoins, plusieurs rappeurs soutiennent toujours l’espoir républicain pour l’élection présidentielle de 2024. Lors d’une interview avec le comédien Theo Von dans son podcast « This Past Weekend » en octobre, Sexyy Red a rendu hommage à Trump pour avoir gracié Lil Wayne et distribué des chèques de relance lorsqu’il était en fonction de 2017 à 2021. Le soutien de longue date de Kodak Black est toujours présent pour Donald Trump. En 2021, Trump a gracié Yak, qui purgeait une peine de quatre ans de prison pour une accusation fédérale liée à une arme à feu. Le temps derrière les barreaux du rappeur était le résultat d’une arrestation en mai 2019. Kodak pense que les gens critiquent Trump après l’arrestation de l’ancien président en avril dernier.

Dans le passé, des rappeurs tels que Kanye West, Fivio Foreign et 6ix9ine ont exprimé leur soutien à Donald Trump. Il n’est pas surprenant que Ye soit aux côtés de Trump depuis des années. En 2020, il a déclaré qu’il voterait pour Trump, qui se présentait plus tard cette année-là. « Non, je vais certainement voter cette fois », a déclaré Kanye. « Et nous savons pour qui je vote. Et je ne vais pas me laisser dire par les gens autour de moi et ceux qui ont leur agenda que ma carrière va se terminer. Parce que devine quoi : je suis toujours là ! Jésus est Roi était N°1 ! ».

Voici les rappeurs qui soutiennent toujours Donald Trump :

Benny The Butcher

Alors que le maire de Buffalo, New York, est membre du Parti démocrate, Benny The Butcher, une figure emblématique de la Reine de la Cité, a clairement exprimé ses intentions de vote cette année de manière contraire. Du moins en ce qui concerne la prochaine élection présidentielle. Dans une déclaration brève et concise sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, le 12 août, Benny a annoncé : « Je vote Trump en 2024 ». Malgré les échanges houleux avec de nombreux détracteurs en ligne suite à cette déclaration, Benny The Butcher n’a pas encore donné de raison concrète pour son choix définitif de voter pour l’ancien Président des États-Unis.

Lil Pump

L’amour de Lil Pump pour Trump remonte à 2020, lorsque le rappeur de Floride l’a rejoint sur scène lors d’un de ses rassemblements. Pump a également montré son affection pour Trump cette année. Le 26 août, il a publié sa photo d’identité judiciaire en signe de solidarité avec celle de l’ancien président après son arrestation à Atlanta. « LIBÉREZTRUMP », a écrit Pump dans une publication Instagram, accompagnée d’une image montrant les deux photos d’identité judiciaire côte à côte.

Waka Flocka Flame

Waka Flocka Flame est fan de Trump depuis un moment. En 2020, il a suggéré que Trump était un meilleur président qu’Obama. L’année suivante, le rappeur d’Atlanta a reçu un prix pour l’ensemble de sa carrière de l’ancien Commandant-en-Chef. Waka continue de prêter allégeance à Trump. En octobre, il a publié un tweet « TRUMP2024 ».

Chief Keef

En août, Chief Keef a salué Trump après l’arrestation de l’ancien président à Atlanta pour des chefs d’accusation, dont celui de violation de la loi RICO de Géorgie. Partageant une image clairement trafiquée de Trump faisant le signe de gang des Disciples Gangsta, Sosa a donné son avis sur le fait que Trump s’en sortirait s’il finissait en prison. « Non mon gars, il gère là-bas » a écrit Chief Keef sur la photo de son histoire Instagram. « Je sais quel que soit l’étage où il se trouve, il est bon dans le quartier, il va sûrement diriger la prison. Ce gars va manger comme un fou, tous les Noirs auront le dos de mon gars. »

Kodak Black

Le 6 avril, deux jours après l’arrestation de Donald Trump pour 34 chefs d’accusation de falsification de documents d’entreprise, Kodak Black a défendu l’ancien commandant en chef devant tous ses followers sur Instagram Live. « J’ai l’impression que ces gens sont sur autre chose », a déclaré Kodak Black en direct sur IG. « Ils essaient de se débarrasser de Trump parce que Trump est un mec droit. Biden laissera un mec faire n’importe quoi. ». Il a continué, « Trump est un vrai mec. C’est un soldat. Ce n’est pas la façon dont il a pété les plombs pour un mec. Ce n’est même pas à propos de ça. Laissez tomber Trump, mec. ».

Bandman Kevo

Bandman Kevo est un autre rappeur qui n’a pas cherché à cacher son soutien au leader MAGA. Il a révélé lors d’une interview pour le podcast We In Miami en octobre que la photo d’identité judiciaire était son deuxième tatouage de Trump. Lorsqu’on lui a demandé pourquoi il choisirait de tatouer Trump malgré les commentaires offensants du président deux fois destitué envers les personnes noires, Bandman a expliqué que cela n’était pas différent de montrer de l’affection pour Ben Franklin. Lorsqu’on lui a demandé d’expliquer son amour pour Trump, il a dit que Biden le forçait à payer beaucoup d’impôts : « Je veux dire, j’ai l’impression que les Démocrates sont davantage pour les personnes qui ont besoin d’aide », a expliqué Kevo puis d’ajouter, « Nous vous donnerons ceci, vous pouvez obtenir plus de tickets alimentaires ou plus de ceci ou plus de cela, vous savez ? Pour être honnête, Trump m’a fait sortir de prison six mois plus tôt. ».