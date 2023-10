Britney Spears révèle avoir avorté car Justin Timberlake « ne voulait pas être père »

Britney Spears partage une expérience douloureuse qu’elle a gardée secrète pendant 20 ans. Dans ses mémoires à venir « La Femme en Moi », l’icône de la pop révèle qu’à l’époque où elle fréquentait Justin Timberlake, elle est tombée enceinte de son enfant, mais a subi un avortement, confirme le média américain People.

Les révélations fracassantes de Britney Spears !

« C’était une surprise, mais pour moi, ce n’était pas une tragédie. J’aimais tellement Justin. J’ai toujours prévu que nous aurions une famille ensemble un jour. Ce serait juste beaucoup plus tôt que ce que j’avais prévu », écrit Spears, aujourd’hui âgée de 41 ans, à propos de la grossesse dans le livre, « Mais Justin n’était certainement pas heureux de la grossesse. Il a dit que nous n’étions pas prêts à avoir un bébé dans nos vies, que nous étions beaucoup trop jeunes. ». Aucun représentant de Timberlake n’a pour le moment répondu à la demande de commentaire de People sur cette déclaration.

Elle écrit dans le livre : « Si cela ne dépendait que de moi, je ne l’aurais jamais fait. Et pourtant, Justin était tellement sûr qu’il ne voulait pas être père.« . Spears parle de son expérience de l’avortement : « À ce jour, c’est l’une des choses les plus déchirantes que j’aie jamais vécues. ». Après la séparation de Spears et Timberlake en 2002, elle est devenue mère et a accueilli deux fils, Sean Preston, 18 ans, et Jayden James, 17 ans, avec son deuxième mari, Kevin Federline.

Justin Timberlake ne voulait par être papa selon la chanteuse

Le très attendu mémoire de Spears sortira le 24 octobre, publié par Gallery Books, une filiale de Simon & Schuster. Le mémoire sort presque deux ans après que Spears a été libérée de sa tutelle ordonnée par le tribunal, qui était en place depuis 13 ans. La tutelle a été levée en novembre 2021 après que Spears ait livré un témoignage public fervent devant le tribunal en juin 2021.

Promettant de révéler « pour la première fois son incroyable parcours (et) sa force au cœur de l’une des plus grandes artistes de l’histoire de la musique pop », selon un communiqué de presse de Gallery Books, le mémoire de la chanteuse « illumine le pouvoir durable de la musique et de l’amour et l’importance pour une femme de raconter son propre récit, à sa manière. » selon l’éditeur.