Jada et Will Smith auraient tenté de séduire J. Lo, ce qui a irrité Diddy

Jada et Will Smith auraient fait des avances à Jennifer Lopez. L’ex-garde du corps de Diddy s’est confié sur cet incident qui a énervé le rappeur américain et s’est produit lors d’une fête organisée par Matt Damon pour Ben Affleck.

Diddy était prêt à se battre avec Will Smith !

Diddy aurait prétendument eu envie d’en découdre avec Will Smith après que lui et sa femme, Jada Pinkett Smith, aient tenté de séduire sa petite amie de l’époque, Jennifer Lopez, selon son ancien garde du corps Gene Deal. Lors de son entretien avec The Art of Dialogue, Deal a évoqué la situation et à quel point le fondateur de Bad Boy Records était en colère contre Will et Jada pour avoir tenté de séduire J. Lo. Selon Deal, Diddy était tellement furieux qu’il était prêt à « lui régler son compte » à l’acteur récompensé.

« Nous étions à une fête d’anniversaire que je pense que Matt Damon donnait pour Ben Affleck. C’était juste un petit rassemblement au Four Seasons », a déclaré Deal, « Matt Damon, Ben Affleck, Jennifer Lopez, Puff, Will Smith et Jada étaient assis [d’un] côté de la pièce. ». Il a ajouté : « [Puff] s’est levé. Et quand il s’est levé, il a marché et a croisé les bras d’une certaine manière. Je m’approche de lui et il me dit : ‘Hé, je pense que Will et Jada essaient de choper Jennifer. Je veux que tu restes près parce que je vais m’occuper de lui.' ».

Le couple Smith aurait « dragué » Jennifer Lopez !

Deal a ri de la situation, car il pensait que Smith pourrait probablement « mettre une raclée » à Diddy en raison de leur différence de taille, mais il a reconnu que son ancien patron savait se défendre. Avant que quoi que ce soit ne se passe, Deal a dit qu’il s’est tenu assez loin pour que si Diddy passait à l’acte, Will pourrait lui renvoyer « deux ou trois coups » une fois qu’il serait intervenu. « C’était marrant », a-t-il conclu, « Il pensait que Jada et Will se montraient trop entreprenants envers Jennifer, en faisant des avances. ». Diddy et Lopez ont été en couple de la fin de 1999 au début de 2001 après s’être rencontrés sur le tournage d’un clip musical. On ne sait pas quand l’incident présumé s’est produit. Affleck et Lopez se sont ensuite mariés en 2022.

Les commentaires de Deal font suite à plusieurs révélations surprenantes de Pinkett Smith concernant son mariage avec Will. L’une des nouvelles les plus choquantes est que Jada affirme qu’ils sont secrètement séparés depuis 2016, bien qu’ils ne soient pas officiellement divorcés. Pendant des années, les gens ont cru que Will et Jada avaient une relation ouverte, surtout lorsque des nouvelles de sa liaison avec August Alsina ont circulé il y a quelques années. « Je pense que là où ça a été confus, c’est qu’au fil du temps, il y a eu différentes étapes dans mon mariage où Will et moi avons décidé que nous n’étions pas ensemble », a-t-elle déclaré, « Nous ne l’avons pas dit au public, où j’envisageais réellement le divorce, la séparation. ».