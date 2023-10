Maes réagit au scandale l’accusant de faire l’apologie du nazisme

Face à la polémique, Maes a pris la parole pour s’expliquer et démentir les accusations à son encontre en assurant que les captures d’écran révélées dans lesquelles il tient des propos contre les Israéliens sont faux et qu’il ne fait en aucun cas l’apologie du nazisme. Le rappeur Sevranais affirme qu’il s’agit d’un montage.

Depuis l’offensive du Hamas contre Israël, le conflit israélo-palestinien a repris et plusieurs personnalités se sont exprimées sur cette guerre pour s’indigner de la mort des milliers de civils et passer des messages de paix, comme les rappeurs du groupe PNL, Naps ou encore Lacrim. Ils ont aussi tenté d’interpeller Emmanuel Macron afin qu’il se mobilise pour mettre fin aux hostilités des Israéliens contre la Palestine. Maes s’est de son côté trouvé impliqué dans un énorme scandale suite à la divulgation de messages privés contenant des propos controversés. Il y allègue regretter « 39-45 » et déplore qu’ « Hitler a mal fait son taff ».

Maes se défend sur ses propos concernant le conflit Israélo-palestinien !

« Le rappeur @MaesOfficiel (plusieurs millions d’abonnés) est accusé de tenir par message privé des propos faisant l’apologie du nazisme. Plusieurs captures circulent. #Israel #Gaza » dénonce le lanceur d’alertes Damien Rieu en publiant les copies d’écrans des déclarations supposées de Maes. Face aux critiques, Maes a réagi pour donner sa version des faits. L’interprète d’Omerta se défend de ne pas être l’auteur de ces publications en révélant que c’est un montage réalisé par un internaute, sans doute pour lui nuire en créant un faux scandale.

« Comme dans toute guerre, la propagande est là ! Ce n’est évidemment pas mes propos dans ce montage. Musulmans et juifs, frères, comme Ismaël et Isaac. Je continuerai à dénoncer tous les crimes de guerre, que cela vienne du Tsahal ou des extrémistes ! », commente Maes avant d’ajouter « Paix à tous les enfants, qu’ils soient musulmans ou juifs« .