Lens – PSV Eindhoven en streaming live direct

Lens – PSV Eindhoven, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur Canal Plus. Ce soir à partir de 21h au stade Félix Bollaert-Delélis c’est le troisième match des poules de la Ligue des Champions saison 2023/2024 et à la surprise générale, le club Lensois occupe la première place de son groupe suite à une victoire historique (2-1) face aux Anglais d’Arsenal. Les protégés de Franck Haise espèrent conforter cette place ce soir face aux Néerlandais.

Après la belle victoire face à Arsenal, le 3 octobre dernier, le Racing Club de Lens va essayer garder la tête du groupe B de la Ligue des Champions face à l’équipe du PSV Eindhoven qui pointe à la dernière place du classement avec seulement un point en deux matchs. Cette rencontre est inédite entre les deux clubs et va être arbitré par Radu Petrescu. En difficulté dans le championnat de France avec une 15ème et uniquement 9 points en 9 rencontres, le club Lensois peut compter sur la Ligue des Champions pour se relancer.

La composition probable de l’équipe de Lens : Samba – Gradit, Danso, Machado, Medina – Mendy, Fulgini, Frankowski, Abdul Samed – Sotoca, Wahi. La composition probable du PSV Eindhoven : Benitez – Boscagli, Teze, Dest – Ramalho, Veerman – De Jong, Lozano, Schouten, Tillman, Bakayoko.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 21h le match avec une souscription à l’offre en ligne de Canal Plus qui est l’unique diffuseur légal du match Lens vs PSV Eindhoven en streaming et en haute définition en France.