Kylian Mbappé : la vidéo de son but contre l’AC Milan

Découvrez les images de l’ouverture du score de Kylian Mbappé face à l’AC Milan. Après plusieurs dribbles, il a battu Mike Maignan. Très en forme ces derniers temps, l’attaquant français a encore fait la différence pour le club parisien.

Déjà auteur de huit buts en Ligue 1 depuis le début de la saison, Kylian Mbappé vient de marquer son deuxième but en trois matchs en Ligue des Champions mercredi soir pour débloquer la rencontre face à Milan au Parc des Princes. Le N°7 du PSG a conclu une action d’un geste dont il a l’habitude à la 32ème minute de jeu. Bien servi par Warren Zaïre-Emery, l’ancien monégasque a fixé Tomori avec un enchaînement de dribbles avant de tromper le gardien adverse d’une frappe décroisée au premier poteau, à ras de terre.

Avec cette réalisation, Mbappé compte désormais deux buts en Champions League et Warren Zaïre-Emery deux passes décisives. Maladroits, les Parisiens peuvent se satisfaire de rentrer aux vestiaires à la mi-temps du match sur le score favorable de 1 but à 0 face aux Italiens, qui ont eu plusieurs opportunités par Pulisic et Leao.