6ix9ine libéré de prison en République dominicaine contre 500 000 dollars

Après son arrestation le 13 octobre en République dominicaine, 6ix9ine a été libéré de prison après avoir versé une caution de 500 000 dollars auprès du Tribunal Permanent de La Vega pour sortir de détention.

Le média dominicain Antena7 a dévoilé l’information que 6ix9ine est libre suite au paiement de sa caution fixé à 500 000 dollars par la justice. Le tribunal a également émis une ordonnance de restriction contre Tekashi 69, stipulant qu’il doit rester éloigné des prétendues victimes. Il doit aussi suivre un cours de gestion de la colère et a publié une vidéo sur sa libération via ses réseaux sociaux. « Avant tout, je tiens à remercier Dieu, la République dominicaine, merci« , dit le message du rappeur américain.

Libre, 6ix9ine donne des nouvelles à ses fans !

6ix9ine a été interpellé alors qu’il tentait de quitter le pays à bord d’un avion privé après une agression présumée contre deux producteurs de musique. L’une des victimes aurait été laissée avec une mâchoire cassée à la suite de l’agression. Diamond La Mafia, un artiste et producteur dominicain, a déclaré au média local Diario Libre que l’incident a commencé lorsque Tekashi 69 et cinq autres hommes se sont présentés dans son studio où la victime enregistrait avec la prétendue petite amie du rappeur, la chanteuse Yailin la Mas Viral.

« Il a attrapé mes deux producteurs, je venais de quitter le studio, Yailin venait de partir », a déclaré Mafia lors d’un live sur Instagram, « Je lui faisais croire que j’étais à Miami et, soudainement, il est arrivé au studio à La Vega et a perturbé mes producteurs, sans aucune faute de leur part, sans les connaître. ». « Je descendais et ils demandaient où était Yailin et je leur ai dit qu’elle était partie et ils m’ont dit d’ouvrir le studio pour eux et je l’ai fait… tout de suite, ils sont entrés », a expliqué l’autre victime qui a juré de poursuivre 6ix9ine en justice, « Ils m’ont frappé plus que je ne le sais. ».

Une vidéo de l’arrestation de 6ix9ine le montre être précipité à l’intérieur de la prison au milieu de dizaines de fans.