Kodak Black déclare qu’il serait volontiers prêt à donner un million de dollars à l’ancien président américain Donald Trump lors d’une interview sur le podcast Drink Champs.

Kodak Black exprime encore son soutien à Trump !

Le mardi 24 octobre, le podcast Drink Champs a diffusé un aperçu de leur prochain épisode mettant en vedette Kodak Black. Dans l’extrait, le coanimateur N.O.R.E. interroge le rappeur du sud de la Floride sur son alliance avec Trump après que sa peine a été commuée en 2020 par le commandant en chef sortant de l’époque. « Il est Gémeaux. Il est de la bande des Gémeaux. Son anniversaire est trois jours après le mien. Et ce gars-là, il kiffe aussi ici », déclare-t-il un peu éméché dans le podcast à propos de son lien avec Trump.

Lorsqu’on lui pose la question hypothétique de savoir s’il serait prêt à donner un million de dollars à Trump s’il le demandait, Kodak dit qu’il n’y a pas de question à se poser. « Bien sûr, mec« , répond le rappeur, « Direct. Ce n’est même pas un ‘um um um’. ‘Comment tu le veux ? Tes gars viendront-ils le chercher ?' ». L’ancien président Donald Trump, doublement mis en accusation, continue de recevoir de l’amour de plusieurs personnes de la communauté hip-hop. Plus tôt ce mois-ci, Se*yy Red a déclaré qu’elle voulait que Trump revienne au pouvoir lors d’une interview sur le podcast This Past Weekend avec Theo Von.

« J’aime Trump », a déclaré Se*yy Red. « Oui, ils le soutiennent dans le quartier. Au début, je ne pense pas que les gens accrochaient avec lui. Ils pensaient qu’il était raciste, qu’il disait des petites choses contre les femmes. Mais une fois qu’il a commencé à faire sortir les Noirs de prison et à donner de l’argent gratuit aux gens. Oh bébé, on adore Trump. On a besoin de lui de retour au pouvoir. ».