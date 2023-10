Grand Corps Malade livre son opinion sur PNL !

En promotion pour son nouvel opus « Reflets« , disponible depuis le 20 octobre 2023, un projet de 12 titres sans aucun featuring, Grand Corps Malade était de passage dans le Versus de GQ pour donner son avis sur quelques morceaux de rap français, notamment ceux de Booba, Tiakola, SDM, NTM, PLK et même PNL. Le slameur s’est aussi exprimé sur les deux frères Ademo et N.O.S.

Invité à donner son avis sur quelques morceaux de rap français dans l’émission GQ France, Grand Corps Malade a visionné les clips de différentes chansons telles que « Nouvelles » de PLK, le classique « Seine-Saint-Denis Style » de NTM, le single « Signé » de Booba, la collaboration entre Oxmo Puccino et B.B. Jacques sur « Pétales », le tube « Bolide allemand » de SDM ou encore « Deux frères » de PNL. Ce dernier titre n’est pas le préféré du chanteur du groupe formé par Ademo et N.O.S, mais il apprécie particulièrement le travail de Tarik et Nabil Andrieu.

Ademo et N.O.S reçoivent les éloges du slammeur !

« Je ne m’en souvenais plus du clip, mais il est superbe. Mais de toute façon, c’est toujours l’une de leurs forces. Faire des clips hyper léchés, hyper esthétiques« , commente Grand Corps Malade en regardant le clip « Deux frères », paru il y a 4 ans sur Youtube et qui approche des 100 millions de vues, extrait de l’album du même nom. Il poursuit en décrivant, « Sur la musique, avec des instrumentales très planantes et en même temps, ils posent à leur manière, souvent avec de l’autotune. PNL, il y a une espèce de patte musicale qui est très reconnaissable. », tout en affirmant que leur style a inspiré de nombreux artistes, « J’ai vu pas mal de gens qui essayaient de faire du PNL, et ça, c’est plutôt bon signe. Ça veut dire que tu as marqué le terrain ».

Grand Corps Malade développe ensuite son argumentation sur la manière dont PNL réussit à faire le buzz, comme avec le clip « Au DD » tourné sur la Tour Eiffel, « En termes de marketing, ce sont les boss. Arriver à organiser de tels événements sans apparaître nulle part, c’est le rêve de tout artiste. Sans donner d’interview, ils ont créé un mystère autour d’eux, et ce sont les chansons et les images qui parlent pour eux ». « Ils ont accordé énormément d’importance à leurs clips, 98 millions de vues, pourtant ils n’ont pas fait de promo. C’est très fort », conclut-il avant de faire découvrir le clip d’un rappeur qu’il souhaite mettre en avant, celui du « Mahmouma » de Niaks.