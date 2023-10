Voici pourquoi Bigflo n’assistera pas à Liverpool-Toulouse avec Oli

Bigflo donne la raison toute bête qui l’a contraint à ne pas suivre le Toulouse Football Club à Liverpool pour le match historique de son équipe favorite en Ligue Europa ! Dans plusieurs stories sur Instagram, le rappeur originaire de la Ville Rose a confié qu’il n’avait pas pu suivre son frère Oli en Angleterre pour assister au match de leur club préféré, alors qu’ils étaient tous les deux invités à voyager avec le TFC.

L’étourderie de Bigflo lui cause une mésaventure l’empêchant d’aller à Anfield !

Tout heureux de pouvoir retrouver ce mercredi les joueurs de Toulouse à Anfield, Oli et Bigflo devaient se rendre à Liverpool hier après-midi en VIP, en compagnie du président du TFC, en voyageant avec son jet privé pour relier les deux villes. Cependant, le dernier nommé n’a pas pu prendre l’avion à cause d’un énorme oubli à l’aéroport, ce qui l’a bloqué sur place. Les deux rappeurs français ont partagé ce moment avec les internautes sur les réseaux sociaux avec beaucoup de regrets.

« Les gars, je viens de me rendre compte que je n’ai pas mon passeport, c’est ciao pour moi« , déplore Bigflo. L’artiste est resté à Toulouse, car il n’avait pas son passeport, une énorme boulette qui a coûté cher au frère d’Oli. Ce dernier a pu se rendre à Liverpool, mais s’est attristé de l’absence de son compère à ses côtés. « Les gars, on devait partir à trois, mais on n’est qu’à deux », raconte Oli dans une story sur la mésaventure de son aîné, avant d’expliquer qu’il va tout faire pour le retrouver au stade ce jeudi soir, « On part avec les joueurs dans l’avion, c’est trop classe. Je vous tiens au jus si Flo arrive à nous rejoindre« .

Après s’être fait recaler à l’aéroport, Bigflo a passé la soirée à jouer aux jeux vidéo avant de rire de cette mauvaise aventure. Le compte Instagram officiel du groupe a relayé un article du journal La Dépêche sur le sujet, titré « C’est ciao pour moi : invité par le TFC pour la rencontre face à Liverpool, le rappeur Bigflo oublie son passeport », avec la légende « Ça va trop loin » et un emoji mort de rire.

