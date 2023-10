Il y a 24 ans, le 113 a sorti un des plus grands classiques du rap

Le 27 octobre 1999, il y a déjà 24 ans, le groupe 113, composé de Mokobé, AP et Rim’K, a dévoilé son premier album intitulé « Les Princes de la Ville ». Ce projet est devenu au fil des années l’un des plus grands classiques de l’histoire du rap français, notamment grâce à un clip culte, celui du titre « Tonton du bled ».

Le groupe parisien du 113 célèbre aujourd’hui les 24 années de la sortie de l’album « Les Princes de la Ville », sorti un an après l’EP « Ni barreaux, ni barrières, ni frontières ». Cet opus de 15 titres a marqué son époque. Rim’K, AP et Mokobé se sont entourés du regretté DJ Mehdi, décédé en 2011, de Pone de la Fonky Family, de Cut Killer et de Manu Key. Le projet a été un succès commercial avec plus de 350 000 ventes et comporte plusieurs morceaux légendaires, comme son single éponyme, Jackpotes 2000 et particulièrement Tonton du bled qui est rapidement devenu un véritable tube à sa sortie.

En 2020, le 113 a célébré la réussite de cet opus en débarquant avec une Peugeot 504 à la cérémonie des Victoires au Zénith de Paris pour recevoir deux récompenses lors de cette soirée : celle du meilleur album rap et l’autre pour la révélation de l’année. Les trois membres ont interprété ce jour-là le hit « Tonton du bled » en direct. À noter que cet album n’est malheureusement pas disponible dans son intégralité sur les plateformes de streaming. Quelques extraits comme les morceaux « Ouais gros », « 1001 nuits » avec Big Red, « Hold-up » avec Intouchable, « Jackpotes 2000 » et « Les princes de la ville » sont toutefois disponibles, et le clip de « Tonton du bled » est en ligne sur Youtube.