FC Barcelone vs Real Madrid en streaming live direct

FC Barcelone vs Real Madrid, suivez le match en live, comment suivre le match en direct streaming légal sur beIN Sports. Ce samedi après-midi, le club madrilène entraîné par Carlo Ancelotti va tenter de battre le Barça pour prendre de l’avance au classement sur son rival et retrouver la première place du classement de la Liga. Suite à la victoire de Gérone ce vendredi soir, 1 but à 0 face au Celta Vigo, le Real Madrid a perdu la tête du championnat d’Espagne et pointe à la seconde place, juste devant le FC Barcelone, troisième avec un point de moins que son adversaire du jour.

Il s’agit là du premier Clásico de cette saison 2023/2024 entre les deux équipes qui se battent, comme chaque année, pour le titre de champion d’Espagne. Pour le moment, le Real possède un point de plus que le Barça, mais le club catalan est toujours invaincu en Liga avec 7 victoires et 3 matchs nuls contre 8 victoires, 1 match nul et une défaite pour le club madrilène, qui a également la meilleure défense du championnat avec seulement 7 buts encaissés depuis le début de la saison.

À noter que le Barça n’évoluera pas à domicile lors de cette rencontre en raison des travaux au Camp Nou. Le match se déroule au Stade olympique de Barcelone pour cette 216ème rencontre entre les deux clubs. Le Real a largement remporté la dernière sur le score de 4-0 en Coupe du Roi au mois d’avril dernier.

La compo du FC Barcelone : Ter Stegen – Araujo, Christensen, I.Martinez, Baldé – Cancelo, Gundogan, Gavi – Fermin, F.Torres, Félix. La composition probable du Real Madrid : Kepa – Carvajal, Rudiger, Alaba, F.Mendy – Valverde, Tchouaméni, Kroos – Bellingham – Vinicius, Rodrygo.

Vous pouvez suivre en direct légalement à partir de 16h15 le match avec une souscription à l’offre en ligne de beIN Sports qui est le diffuseur du match FC Barcelone vs Real Madrid en streaming légal (via BeinConnect) et en haute définition en France.

[📺LIVE – beIN SPORTS 1] 🇪🇸 #Clasico

🗨️ L’échange entre Xavi et Vinícius ! pic.twitter.com/uDLV6i0GIY — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 28, 2023

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🇪🇸

💥 Le Real Madrid se saborde, İlkay Gündoğan lance le #Clasico !!!

👉 Son 1er but avec le FC Barcelone !https://t.co/CDLSG0SyHc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 28, 2023

[🎞️VIDEO – ⚽️BUT] 🇪🇸 #Clasico

🚀 BBBOOOUUMMM !!!!

😱 Bellingham égalise pour le Real Madrid d'un BOMBAZO exceptionnel !!!https://t.co/bmFM4vG5Rb — beIN SPORTS (@beinsports_FR) October 28, 2023