Ballon d’Or : l’impressionnant classement des 10 meilleurs du moment

C’est le jour J pour la nomination du Ballon D’Or 2023 ! Ce lundi 30 octobre, nous allons connaitre le successeur de Karim Benzema et c’est le champion du monde Lionel Messi qui est le grand favori, l’argentin est pressenti pour remporter un huitième trophée dans sa carrière devant Erling Haaland et Kylian Mbappé, les trois joueurs devraient former le podium, il reste juste à connaitre l’ordre exact.

Avant de connaitre l’heureux élu, le média Foot365 a établi un classement du joueur ayant cumulé le plus de points lors des cinq dernières éditions du Ballon afin de connaitre la hiérarchie des meilleurs joueurs de football au monde du moment qui a fait preuve de la plus grande régularité depuis 2017 en précisant que celle de 2020 n’a pas eu lieu en raison de la COVID (2017, 2018, 2019, 2021 et 2022) en repartissant les points à chaque footballeur en fonction de leur classement (20 points pour le premier, 18 pour la seconde, 17 pour le troisième ainsi de suite jusqu’à la vingtième place puis 3 points pour tous à partir de la 21ᵉ place).

Découvrez les 10 meilleurs footballeurs du monde sur les cinq dernières éditions du Ballon D’Or avec sans surprise Messi en N°1 :

Lionel MESSI (Argentine) : 83 points Kylian MBAPPÉ (France) : 79 points Cristiano RONALDO (Portugal) : 74 points Robert LEWANDOWSKI (Pologne) : 68 points Kevin DE BRUYNE (Belgique) : 67 points

– Mohamed SALAH (Egypte) : 67 points Luka MODRIC (Croatie) : 60 points Karim BENZEMA (France) : 57 points Harry KANE (Angleterre) : 40 points

– Sadio MANE (Sénégal) : 40 points

Le Ballon d’Or, créé en 1956 par le magazine français France Football, est l’un des trophées les plus prestigieux dans le monde du football. Il récompense chaque année le meilleur joueur de football de la planète. Le lauréat est choisi par un panel de journalistes sportifs, d’entraîneurs, de sélectionneurs et de capitaines et sélectionneurs d’équipes nationales, mais fait fréquemment débat auprès des spécialités et fans de ballon rond sur les critères de son attribution, le choix de cette nouvelle édition ne devrait d’ailleurs pas manquer de susciter des nombreux commentaires.

Les lauréats du Ballon d’Or entrent dans l’histoire du football en tant que véritables légendes du sport.