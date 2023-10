Pierre Palmade répond à Freeze Corleone, « C’est dégueulasse »

Pierre Palmade vient de réagir aux propos à son encontre de Freeze Corleone dans son dernier album. Dans l’un des titres du projet, le rappeur de 667 demande la peine de mort pour l’humoriste, l’accusant d’avoir causé un accident de la route mortel sous l’emprise de cocaïne et d’alcool.

Au mois de février dernier, Pierre Palmade s’est retrouvé en plein scandale pour son implication dans un tragique accident de la route sur une départementale de Seine-et-Marne. Au volant de son véhicule, alcoolisé et drogué, l’acteur a percuté une autre voiture arrivant en sens inverse. Mis en examen pour « homicide involontaire et blessures involontaires par conducteur sous l’emprise de produits stupéfiants », l’humoriste français a échappé à la détention. Les voix des rappeurs français Maes, Dosseh, Koba Lad, Rohff ou encore Booba se sont élevées contre Palmade pour s’étonner de l’indulgence de la justice, Freeze Corleone dans son nouvel opus est allé encore plus loin.

Dans l’album ADC (L’attaque des clones), Freeze Corleone s’attaque à de nombreuses personnalités dont Jacques Attali, Joe Biden, Gérald Darmanin, Hugo Lloris, Christophe Galtier, Damien Rieu, Bruno Attal, Playboi Carti ou encore Pierre Palmade dans le single « Tse Chi Lop » avec la phrase « PDM pour Pierre Palmade. Si possible avec des techniques qui viennent d’Allemagne, ou d’chez Mohammed ben Salmane« . Pour le moment, l’acteur de 55 ans n’a pas été condamné et le rappeur réclame une sanction très sévère pour avoir été à l’origine de cet accident en récidive de consommation de drogues et va jusqu’à mentionner la peine de mort.

La semaine passée, Pierre Palmade a été auditionné par une juge d’instruction et Le Parisien a retranscrit ses propos lors de cet interrogatoire de 3 heures sur ce drame qui a gravement blessé un enfant et causé la mort d’un bébé d’une femme enceinte. Il se défend de ne se souvenir de rien, d’une « amnésie totale » depuis son départ en voiture en prenant le volant et jusqu’à son réveil à l’hôpital, mais a avoué avoir consommé de la cocaïne ainsi que de la 3MMC. D’après les experts, au moment de l’accident, il n’a même pas cherché à freiner ou éviter le véhicule avant l’accident. « Je suis responsable de la mort d’un enfant. Mon accident a tué ce bébé dans son ventre », a-t-il reconnu avant de mentionner les paroles de Freeze Corleone, « C’est dégueulasse (…), Un rappeur a proposé la peine de mort avec la torture. On me dit de ne pas lire. Ça ne s’arrête pas« .