21 Savage réplique à Kodak Black qui l’attaque

21 Savage dément les affirmations de Kodak Black selon lesquelles leur relation a changé après que ce dernier a collaboré avec Drake sur leur album commun de 2022, « Her Loss ».

Le rappeur de Floride affirme qu’il n’a pas de bonnes relations avec Savage depuis que ce dernier a collaboré avec Drake sur leur album commun de 2022, « Her Loss ». Kodak a exprimé sa frustration envers 21 lors d’une récente interview sur Drink Champs, affirmant que Savage a adopté un comportement problématique depuis sa collaboration avec Drizzy l’année dernière.

« Drake a juste un certain effet sur les gens et tout », a partagé Kodak puis « Après l’album qu’ils ont fait ensemble, tout d’un coup, ce mec-là se comporte comme ça. Tu le dis ouvertement sur Instagram, sur internet, comme si tu n’avais jamais été en phase avec moi et tout ». 21 Savage a répondu aux commentaires de Kodak en retweetant le clip avec des dizaines d’emojis de casquette bleue.

Bien sûr, ce n’est pas la première fois que Kodak s’en prend à Savage et Drake à propos de leur album collaboratif. Plus tôt cette année, le rappeur de Floride a déclaré qu’il ne veut plus collaborer avec le 6 God en raison de sa proximité avec 21. « J’avais dit à Drake que je ne voulais pas faire de collaboration », a déclaré Kodak lors d’un livestream en février. « Aucune chanson, aucun album. Parce qu’on était censé faire un album entier avant lui, mon pote. ».