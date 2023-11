Ice Spice fait sensation avec son costume d’Halloween

Ice Spice s’est transformée en Betty Boop pour Halloween.

Samedi, la rappeuse est montée sur scène au Prudential Center à Newark, dans le New Jersey, vêtue d’un costume rouge de Betty Boop, qu’elle a surnommé « Wetty Boop » sur les réseaux sociaux. Ice Spice a complété ce look de dessin animé avec une courte perruque noire, une croix en diamant et des collants résille. La publication des photos de cette tenue a fait sensation sur Instagram, suivie par plus de 10 millions de fans, elle a récolté sur sa publication plus de 3,6 millions de « J’aime ».

Le costume a suscité des prières de la part d’un spectateur qui ne l’a pas vraiment apprécié en offrant une bible à la rappeuse afin de lui faire passer un message. « Pourquoi un fan m’a donné une Bible après le spectacle », a écrit Ice sur ses Instagram dans une story en ajoutant un emoji mort de rire pour révéler ce cadeau.

La rappeuse de « Boy’s a Liar » est en pleine ascension. Elle a également lancé la saison 49 de « Saturday Night Live » en tant qu’invitée musicale, avec Taylor Swift qui l’a présentée.