Interdit de se déguiser en Joker pour Halloween, Diddy se transforme en Batman

Après avoir été interdit de se déguiser à nouveau en Joker par Warner Bros, en réponse, Diddy a décidé de se mettre dans la peau de Batman pour Halloween.

Découvrez le look impressionnant de l’artiste lors des festivités de mardi soir, le rappeur a impressionné, il est le portrait craché de Batman sur grand écran avec son déguisement, et en plus de son costume parfait, il se baladait dans Hollywood dans la Tumbler du super héros, la Batmobile préférée des films de Christopher Nolan. On ne sait pas comment il s’est procuré une réplique aussi fidèle de cette voiture emblématique, mais on dirait qu’il l’a sortie tout droit de la Batcave.

Diddy a dit à Jimmy Kimmel qu’il allait hausser son niveau pour Halloween cette année, après avoir affirmé que son costume de Joker incroyablement réussi de l’année dernière a conduit la Warner Bros à prétendre qu’il violait les droits d’auteur. Kimmel lui a dit de simplement se déguiser à nouveau en Heath Ledger, malgré la polémique, mais Diddy a averti que son costume cette année ferait également travailler dur les avocats de la Warner Bros… et il a tenu parole.

Et puis il y a le syndicat des acteurs qui a dit qu’elle ne voulait pas que ses membres se déguisent en personnages de film pour Halloween, mais Diddy, et plusieurs autres, semblent clairement ignorer cette demande. Batman a toutefois été pris au dépourvu par un problème technique… la consommation d’essence. La Batmobile du rappeur s’est retrouvée en panne sèche sur Sunset Boulevard ! Bien sûr, il a des gens bien pour venir aide au super héros, un personne a apporté un bidon d’essence pour le remplissage dans une séquence insolite que les témoins de la scène ont filmé.

Diddy dresses up as Batman after he was told he could no longer be the Joker for Halloween 🎃🔥 pic.twitter.com/TAcmC33zZM

— Daily Loud (@DailyLoud) November 1, 2023