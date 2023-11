Maes proche de sa fin de carrière, Booba le détruit, « T’es fini »

Maes veut arrêter sa carrière et Booba le dézingue directement !

Booba et Maes ne se lâchent plus sur le réseau social X, après s’être mis d’accord pour une rencontre en face à face lors de la prochaine venue de B2O à Dubaï pour un showcase, où réside le rappeur Sevranais à la fin du mois, l’interprète de Ratpi World a déjà communiqué l’adresse de sa localisation du 25 novembre 2023 pour fixer rendez-vous ce jour-là. Reste à voir si les deux rappeurs tiendront parole. En attendant, la tension continue de monter sur la toile, l’ancien membre du label LDS est promis de tabasser son rival.

Après avoir clashé tous les membres du 92i, Maes vient d’annoncer la sortie d’un nouveau single baptisé « Akatsuki » et a surpris ses fans en révélant qu’il planifie la fin de sa carrière dans le rap. Il avait déjà évoqué par le passé ne pas vouloir perdurer dans la musique et envisager un possible retrait dès ses 30 ans. À l’âge de 28 ans, l’auteur d’Omerta vient de confirmer qu’il se rapproche de cette fin, « encore un ou deux gépro et salam à tous« , a-t-il partagé sur ses réseaux en publiant une photo. Il devrait donc encore produire 1 ou 2 projets maximum avant de se retirer de la scène musicale. Un nouvel opus semble d’ailleurs en préparation, comme le laissent entendre ses dernières publications Instagram avec le tournage d’un clip inédit à Dubaï. Cette information n’a pas échappé à Booba qui en a profité pour l’attaquer.

Les deux rappeurs règlent encore des comptes sur Twitter !

Pour Booba, c’est évident, Maes a craqué, « ça y est, tu craques déjà petit ? », commence-t-il à déclarer sur X avant de poursuivre en l’accusant d’afficher une vie de luxe dans ses clips qu’il n’a pas, « tu peux arrêter tout de suite, bou**on, tu es fini. Tu nous fais quoi là, encore un clip avec des locations à Dubaï comme celles qu’ils t’ont brûlées dans ta propre cité à Sevran ? Et des montres qui ne t’appartiennent pas et que tu n’auras jamais ? Et pourquoi tu fais des signes de gang ? ». B2O conclut avec une pique contre Gazo qui vient de révéler, demander 100 000 euros pour un featuring, « Et tu n’as pas de quoi faire un feat avec Gazouille à 100K. Ah le rap fr », et il a ajouté un montage photo moqueur.

« Tout ce bruit à cause de ta jalousie pour l’histoire de Maëva, petit fragile. Apaise ton cœur, tu es en stress ma belle. Depuis 2021, c’est annoncé, que Dieu me préserve de rapper jusqu’à 50 ans comme toi« , a ensuite répliqué Maes avant d’ajouter, « Et concernant les voitures brûlées dans MA CITÉ, j’ai dû faire le taff que LDS, tes grands amis n’ont jamais eu les coui**es de faire ». »

Bref, la situation n’est pas près de s’améliorer entre les deux rappeurs français avant leur éventuelle confrontation à venir fin novembre, et ils semblent tous les deux déterminés à se provoquer sur les réseaux sociaux sans aucune retenue

.@MaesOfficiel ça y est tu craques déjà petit? 🤣 tu peux arrêter tout d’suite bouffon t’es fini. Tu nous fais quoi là encore un clip avec des locs à Dubaï comme celles qu’y t’ont brûlé dans ta propre cité à Sevran? Et des montres qui t’appartiennent pas et que t’auras jamais? 😂… pic.twitter.com/fwa05kQ9bF — Booba (@booba) October 31, 2023