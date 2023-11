Cet entraineur de Ligue 1 est fan de MHD

Alors que MHD est actuellement en détention suite à sa condamnation à 12 ans de réclusion criminelle en septembre dernier, sa musique demeure toujours aussi populaire. Lors d’une récente interview, Franck Haise, l’entraîneur de l’équipe de Lens, a avoué écouter l’un des titres du rappeur pour se motiver avant les matchs.

MHD source de motivation pour Franck Haise !

MHD a été jugé coupable lors de son procès à Paris pour son implication présumée dans une affaire de meurtre à la suite d’une rixe mortelle ayant entraîné le décès d’un jeune homme en juillet 2018. Actuellement incarcéré, les avocats du Prince de l’Afro Trap ont annoncé le mois dernier qu’ils allaient faire appel de cette sentence et récemment des images de l’artiste en prison ont fuité, le montrant aux côtés d’un autre rappeur incarcéré, Brulux. C’est pour une autre raison que MHD fait parler de lui ces derniers jours : l’entraîneur du RC Lens a révélé apprécier sa musique.

Lors de son passage sur France Télévisions dans l’émission Stade 2, Franck Haise a dévoilé les morceaux de sa playlist qui font partie de ses musiques préférées. Sans surprise, on y trouve “Les corons” de Pierre Bachelet, “Fragile” de Sting et enfin, un choix un peu plus étonnant, le single “Pololo” de MHD, source de motivation pour l’entraîneur du club Lens avant les rencontres de Ligue 1, de Ligue des Champions ou encore avant les entraînements avec ses joueurs.

Même si la carrière de MHD est entachée par cette affaire de meurtre et son incarcération, ses morceaux restent très populaires auprès du public, il compte plus de 3 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify, et le single “Pololo” en featuring avec Tiakola, sorti il y a 2 ans, cumule 38 millions de streams et 53 millions de vues avec le clip sur Youtube.