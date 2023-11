Comment Jay-Z peut revenir au rap

Jay-Z s’est récemment ouvert sur la possibilité de son retour en studio, déclarant à Gayle King que sa création de nouvelle musique devrait servir un dessein supérieur.

Le rappeur s’est entretenu avec King pour une interview sur CBS Mornings, réaffirmant qu’il souhaite toujours faire de la musique, “mais cela doit être quelque chose d’important.”, Hov a poursuivi, “Je ne veux pas juste faire une multitude de morceaux. Ça ne me servira pas et cela ne me nourrira pas, en premier lieu.”. Lorsque King lui a demandé ce qui le nourrit, il a partagé, “Je dois dire quelque chose d’important. Cela doit signifier quelque chose, tu vois ? Cela doit signifier quelque chose pour une société plus vaste.”. “Comme par exemple 4:44”, a-t-il ajouté, faisant référence à son album de 2017 qui marque également son dernier effort en solo, “c’était une histoire personnelle. Mais la quantité de vulnérabilité qu’il contenait a permis à beaucoup de gens d’explorer cet espace.”.

Les conditions de Jay-Z pour refaire du rap !

Par ailleurs, dans l’interview, il a parlé du “combat de sa vie” alors qu’il tentait de récupérer ses masters. “Je comprends pourquoi les gens le font“, a-t-il dit à propos des artistes qui ont récemment vendu leurs masters pour des millions de dollars. “J’ai eu la chance de gagner de l’argent dans ce domaine, mais pour moi, c’était le combat de ma vie.”. Il a expliqué que c’était l’une de ses conditions lorsqu’il a accepté le poste de président de Def Jam, “En partant d’une entreprise indépendante depuis le début, puis en passant par le système de Def Jam, sans vraiment comprendre comment ça fonctionne et en leur laissant mes masters, puis en revenant chez Def Jam en tant que président et en disant, ‘D’accord, je vais faire ce travail et une partie de ce travail est que mes masters reviennent à moi.'”. “Je veux que mes enfants voient mon travail. S’ils décident de le vendre, c’est à eux de décider”, a-t-il précisé.

“Je pense que ce qui importe le plus aujourd’hui, c’est d’être un phare et d’aider ma culture, les personnes de couleur. Je pense que c’est là que je tire le plus de satisfaction“ a-t-il déclaré plus tard dans l’interview. “Faire de la musique était ma première passion. Je pouvais rester assis là pendant des heures et cela pouvait me consommer… c’est pourquoi mon rythme était si rapide, j’avais tellement de matériel. Et je pense qu’aujourd’hui, l’idée de prendre cette plateforme et de la reproduire pour les autres, ou de faire quelque chose comme la réforme, (…), c’est de là que je tire le plus de joie.”.