Kaaris relaxé par la justice passe un message à ses détracteurs

Comme annoncé il y a quelques jours, Kaaris est passé au tribunal aujourd’hui pour faire face à la justice suite à l’accusation de son ancienne compagne de violences conjugales, et le rappeur de Sevran a été relaxé. Il a jubilé de cette décision sur ses réseaux en faisant passer un message à ses détracteurs.

Linda, la mère de la fille de Kaaris et ex-compagne du rappeur, a porté plainte l’année dernière pour des faits de violences à son encontre. La jeune femme a fait plusieurs révélations sur la vie privée de Riska. Avant le jugement de ce vendredi, elle s’est confiée auprès de BFM en accusant son ex de violences volontaires. Ce dernier a formellement nié les faits supposés s’être produits au mois de janvier 2021 et n’avait jamais fait de déclaration publique sur cette affaire avant aujourd’hui.

L’ex de Kaaris condamnée, le rappeur jubile de sa relaxation !

Kaaris vient d’annoncer avoir été relaxé par la justice dans cette affaire. Il s’est filmé tout heureux à la sortie du tribunal. « C’est le K2A qui sort du tribunal d’Evry, c’est le relaxé« , jubile Riska dans la courte séquence avant de prendre la parole sur Twitter. « La bataille contre les violences faites aux femmes est un combat noble qui mérite toute l’attention de la société, et je suis du côté des femmes qui souffrent dans cette lutte« , déclare tout d’abord le chanteur avant de remercier les personnes qui l’ont toujours soutenu tout en affirmant n’avoir jamais frappé une femme de sa vie.

« Aujourd’hui, j’ai été RELAXÉ de ce pourquoi on m’accusait injustement, je remercie toutes les personnes qui m’ont soutenu dans cette épreuve que j’ai traversée, dieu merci la vérité est sortie ! Je suis le bâtard originel, mais je n’ai jamais levé la main sur une femme de ma vie et c’est pour ça que le tribunal m’a RELAXÉ ! Il y a une justice ici et ailleurs et la vérité finit toujours par triompher !« , ajoute Kaaris avant de conclure, « C’EST LE RELAXXEEYYYY ». Dans ce dossier, l’ex-compagne de Riska a été condamnée pour violation de domicile et dégradation, avec une peine de deux mois de prison avec sursis.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par KAARIS (@kaarisofficiel1)