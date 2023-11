Booba annonce la fin de son sursis et celui de Kaaris

Ça y est, les deux têtes d’affiche du rap français, Booba et Kaaris, ont officiellement terminé leur période de sursis d’une durée de 18 mois, écopée suite à la sentence de la justice pour l’altercation à l’aéroport d’Orly en 2018.

La date du 1er août 2018 est tristement célèbre dans l’univers du rap français pour la fameuse rixe entre l’équipe de Kaaris et de Booba à Orly. Ce jour-là, B2O et Riska, accompagnés de leurs staffs respectifs, se sont retrouvés face à face à l’aéroport. Rapidement, la tension est montée entre les différents protagonistes, et une violente bagarre a éclaté avec le saccage d’une boutique duty-free. De nombreux témoins avaient filmé les scènes échauffourées pour les diffuser sur les réseaux. Cette querelle avait fait la Une des médias à l’époque, et les vidéos ont fait le buzz sur le web.

Fin du sursis pour Booba et Kaaris suite à la rixe à Orly

Après l’incident, les rappeurs avaient passé 19 jours en détention provisoire au mois d’août 2018 avant d’être remis en liberté dans l’attente de leur jugement. Le tribunal avait ensuite condamné Kaaris et Booba à une amende de 50 000 euros, 45 000 euros de dédommagement pour les dégâts, et 18 mois de prison avec sursis. S’en est suivie une longue négociation estivale pour régler ce différend sur le ring dans un combat de MMA, mais ils n’ont pas réussi à trouver un accord pour organiser l’événement.

Depuis cette affaire, Booba s’amuse à fêter tous les 1er août l’anniversaire de sa rixe avec Kaaris et avait affirmé que son rival lui a tendu un guet-apens avec son équipe en révélant un fichier audio afin de le prouver. Riska et le DUC ont désormais purgé leur peine, cette histoire est désormais derrière eux. Kopp vient d’annoncer sur X que son sursis vient de prendre fin, “Fin de sursis“ a-t-il commenté avec un emoji mains jointes avec un article sur leur condamnation pour leur bagarre retentissante de l’été 2018.