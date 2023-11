Alicia Keys dévoile “Lifeline” BO du Film “The Colour Purple”

Premier Single, “Lifeline,” ecrit, Co-Produit et interprétée par Alicia Keys Maintenant Disponible

Los Angeles, le 27 novembre 2023 – Warner Bros. Pictures, WaterTower Music et gamma. annoncent leur partenariat pour la création de l’album de la bande originale du film THE COLOR PURPLE, dont la sortie est prévue prochainement et qui a fait l’objet d’une nouvelle adaptation. THE COLOR PURPLE (MUSIC FROM AND INSPIRED BY) est un voyage musical étoilé qui comprend des chansons bien connues du nouveau film audacieux du réalisateur Blitz Bazawule, ainsi que des morceaux originaux inspirés par la riche tapisserie des récits du film. L’album sera disponible le 15 décembre avec inclus le single d’Alicia Keys.

L’ensemble prééminent à l’écran de “The Colour Purple” offre des performances époustouflantes, créant un voyage émotionnel à travers les mélodies pleines d’âme de Fantasia Barrino, la profondeur émotive de Taraji P. Henson, l’énergie captivante de Colman Domingo, la résonance puissante de Danielle Brooks, l’art contemporain de H.E.R. et les voix rayonnantes de Halle Bailey. Les nouvelles chansons du film combinées au matériel source des auteurs-compositeurs de la comédie musicale The Color Purple, Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray, récompensés par un Grammy Award, promettent une expérience auditive à la fois fraîche et profondément nostalgique.

Le nouveau son de cette collection, inspiré par le riche voyage émotionnel de l’histoire, est exquisément interprété par les puissances vocales Alicia Keys, Mary J. Blige, Megan Thee Stallion, Jennifer Hudson, Keyshia Cole, Jorja Smith, Coco Jones, Ciara, Mary Mary ; les collaborations comprennent un duo époustouflant de Usher x H.E.R. et un remix spécial de Missy Elliott. Enfin, le générique de fin du film, écrit et produit par The-Dream, est interprété par Fantasia, l’étoile du Nord du film.

Le premier extrait de ce projet musical est Lifeline, écrit, coproduit et interprété par Alicia Keys, superstar multi-platine récompensée par un Grammy Award. Les partenaires de production de Keys sont Tricky Stewart (Beyoncé et Rihanna), Marshmello (Selena Gomez, Juice Wrld) et TMS (Dua Lipa, Lewis Capaldi). Lifeline, sorti aujourd’hui, est une ode sincère d’Alicia au réconfort sans équivoque émanant des amis, de la famille et de la communauté qui nous soutiennent dans les moments difficiles de la vie.

Le moteur créatif du projet comprend les producteurs exécutifs de musique du film, le compositeur Nick Baxter, lauréat d’un Grammy, le compositeur et parolier Stephen Bray, nommé aux Tony Awards, et l’artiste multimédia Blitz Bazawule, qui, en plus d’avoir réalisé La couleur pourpre, a été coréalisateur de Black is King de Beyonce.

En outre, l’album est produit par les légendes de la musique Quincy Jones et Scott Sanders, qui produisent tous deux le nouveau film et ont collaboré à la création de la comédie musicale de Broadway, récompensée par un Tony, et par gamma. Co fondateur et PDG Larry Jackson.

“Je suis extrêmement fier que les réalisateurs et Warner Bros. Pictures nous aient choisis pour collaborer à un album extrêmement culturel qui donne vie musicalement à ce classique réimaginé”, commente Jackson avant d’ajouter, “La couleur pourpre, dans ses nombreuses versions, est incontestablement un lieu sacré de la culture noire. Tout comme le réalisateur Blitz Bazawule a fait un travail spectaculaire en portant le film à un autre niveau artistique, nous voulions, nous aussi, apporter une vision tout aussi aventureuse et créative à cette bande originale élargie. En complément des moments musicaux fabuleusement contagieux du nouveau film, nous voulions célébrer davantage les histoires des protagonistes du film avec des chansons actuelles et contemporaines supplémentaires qui parlent thématiquement de leurs expériences et de leurs luttes racontables. Profondément influencée par les grandes bandes originales R&B/pop emblématiques des années 1990, j’ai toujours voulu créer une bande originale “inspirée par” qui réunirait des légendes de la culture et de nouveaux artistes d’un même genre pour créer une œuvre d’art définissant un moment donné dans le temps. Je suis très fier de ce que l’équipe de gamma. a réalisé de manière créative avec The Color Purple (Music From And Inspired By) et j’espère que tout le monde appréciera ce que je considère comme la MEILLEURE bande-son R&B depuis certaines des bandes-son les plus emblématiques des années 90 ! La musique du film a été composée par Kris Bowers”.

À PROPOS DU FILM “THE COLOR PURPLE” :

Warner Bros. Pictures vous invite à découvrir La couleur pourpre, une nouvelle interprétation audacieuse de l’histoire classique d’amour et de résilience. Réalisé par Blitz Bazawule, le film est produit par Oprah Winfrey, Steven Spielberg, Scott Sanders et Quincy Jones. Le scénario est de Marcus Gardley, d’après le roman d’Alice Walker et la comédie musicale, le livre (de la comédie musicale) de Marsha Norman, la musique et les paroles de Brenda Russell, Allee Willis et Stephen Bray. Warner Bros. Pictures présente une production Amblin Entertainment, une production Harpo Films, une production SGS Pictures et une production QJP, La couleur pourpre. Il sera distribué dans le monde entier par Warner Bros. Pictures et devrait sortir en salles en Amérique du Nord le 25 décembre 2023 et à l’international à partir du 18 janvier 2024.

À propos de WaterTower Music :

WaterTower Music, le label interne des sociétés Warner Bros. Discovery, publie de la musique enregistrée aussi riche et diversifiée que les sociétés elles-mêmes. Depuis 2001, WaterTower Music est la bande originale d’un grand nombre de films, d’émissions de télévision et de jeux parmi les plus emblématiques au monde.

À propos de Gamma :

Gamma., fondée par le PDG Larry Jackson et le président Ike Youssef, est une entreprise moderne de médias et de technologie créée pour révolutionner la façon dont les artistes créent, distribuent et monétisent leur contenu et leur marque. Le répertoire annoncé de gamma. Comprend un accord à long terme avec l’icône du divertissement Snoop Dogg pour les droits exclusifs de commercialisation et de distribution du catalogue emblématique de Death Row Records, y compris la nouvelle musique de Snoop Dogg et de l’étoile montante du R&B October London ; mega, une coentreprise avec la superstar multi-platine Usher, lauréate d’un Grammy Award, et le pionnier de l’industrie L. A. Reid ; un partenariat mondial avec French Montana, artiste nommé trois fois aux Grammy Awards et certifié Diamond ; la musique de la nouvelle reine du rap Sexyy Red grâce à un partenariat avec Open Shift ; un nouveau projet multimédia de l’artiste/entrepreneur multiplatine Russ ; et un partenariat avec le rappeur emblématique multiplatine et magnat Rick Ross, Maybach Music Group.

Le distributeur numérique Vydia est une division détenue à 100 % par gamma. La société a son siège à Los Angeles et des bureaux à New York, Londres, Miami, Nashville, Lagos et Dubaï.