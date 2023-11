Sadek tacle Cédric Doumbé, “j’avais oublier que t’avais peur …”

Sans langue de bois, Sadek n’a pas hésité à piquer Cédric Doumbé ! Le rappeur du 93 ne mâche pas ses mots en ce moment sur le réseau social X (anciennement Twitter) et vient de lâcher un tacle inattendu au combattant de MMA qui n’a pas réagi.

Tout a commencé le 24 novembre dernier, dans un tweet adressé à Doumbé, Sadek lui demande d’en découdre dans une bagarre de rue avec un pratiquant de MMA de l’UFC israélien pour ses propos contre les habitants de Gaza, une première déclaration sans aucune animosité envers l’ancien champion de kick-boxing avant de changer de ton avec le message, “Pardon Cedric Doumbe, j’avais oublié que t’avais peur de t’exprimer, pourtant pour l’instant, tu es sponsorisé “pasta-sana” (très bons burgers et les ravioles au homard sont excellentes au passage #93 T’as capté) et pas Starbucks ou coca-cola, mais ça viendra…”.

Sadek s’en prend à Cédric Doumbé et tente de le provoquer !

Sans réaction de l’athlète français, le rappeur va même jusqu’à le provoquer ouvertement afin de tenter de susciter une réaction, “Fais pas genre, tu vois pas Cédric grand affolé qui court chez Clique TV, pour une poignée de popcorn sans sucre”.

Face au silence de Doumbé, Sadek en a remis une couche en réponse au tweet du combattant du PFL qui conseille de “Bien choisir son/sa conjoint(e)“ en commentaire d’une vidéo du témoignage d’un homme qui a perdu sa fille tuée de 350 coups de ciseaux par son ex-compagne. “Et éviter de faire l’amour aux femmes de ces amis, c’est pas mal aussi“, lâche Dek-Sa en faisant référence aux révélations de tromperie de l’ex-compagne de Fernand Lopez avec The Best avant que ce dernier ne révèle que le fondateur du MMA Factory a eu des démêlés avec la justice pour des violences conjugales.

Une histoire que Sadek a rappelée à Cédric Doumbé pour tenter de l’interpeler, en vain, il est resté indifférent aux propos à son encontre du rappeur.

Stp @CedricDoumbe nique le en bagarre de rue https://t.co/QTj8S90Kb0 — sadek (@Sadekniuum) November 24, 2023

Fait pas genre tu vois pas Cédric grand affolé qui cours chez @cliquetv pour une poignée de popcorn sans sucre 😄 https://t.co/Tlc2I0CX4M — sadek (@Sadekniuum) November 24, 2023