La Fonky Family annonce une série de concerts exceptionnels

Née dans l’effervescence du Hip Hop à Marseille, Fonky Family débarque tel un ouragan dans le paysage musical hexagonal. En un battement de cœur, ils deviennent des leaders incontestés d’un mouvement, propulsés par des paroles percutantes et des rythmes envoutants. Avec plus de 1,2 million d’albums vendus, leur impact traverse les frontières de la musique pour laisser une empreinte indélébile dans l’histoire du rap français.

Légendaire, iconique, culte… les qualificatifs ne manquent pas pour caractériser ce groupe dont le nom résonne encore aujourd’hui et dont l’héritage se transmet de génération en générations. Au vu de l’engouement et l’euphorie générés par leur apparition surprises à un récent concert du Rat Luciano et du plaisir partagé par chaque membre, la FF annonce offrir une série de concerts exceptionnels à sa fan base pour célébrer leurs retrouvailles.

Au programme cette série de concerts : le 13 juillet à Vitrolles au festival Jardin Sonore, le 2 aout à Trelins pour le Foreztival, le 17 aout à Charleville-Mézières au Cabaret Vert et enfin le 14 septembre à Dijon pour le Golden Coast.