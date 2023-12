Voici pourquoi Kaaris ne dira jamais du mal de la mère de sa fille

Kaaris donne enfin les raisons qui l’ont poussé à ne jamais s’exprimer publiquement au sujet de son ancienne compagne malgré l’affaire judiciaire qui l’a opposé dans sa vie privée à la mère de son enfant suite à une accusation de violences conjugales pour laquelle la juge a récemment relaxé le rappeur du 93.

Une belle preuve d’amour et de respect de la part de Kaaris

Avant la parution de “Day One” ce vendredi 15 décembre, son nouvel album de 17 titres avec les featurings de SCH, Hamza, Kerchak et Koba LaD, Kaaris a dévoilé les singles “Mobalpa”, “Une autre” et le freestyle “Rorschach”. Riska vient aussi d’accorder une interview à Oui Hustle et il a répondu à toutes les questions du journaliste Le Chairman même sur sa vie privée et notamment sur son conflit avec la mère de son premier enfant après avoir parlé à l’ancien international français, champion du monde en 1998, Emmanuel Petit.

L’ex-joueur de l’AS Monaco est séparé de sa compagne et ne peut plus être avec ses enfants. Cette situation a suscité la réaction de l’artiste originaire de Sevran qui a déclaré : “Je ne connais pas l’histoire d’Emmanuel Petit. Mais moi, tu ne m’entendras jamais dire un truc négatif sur la mère de ma fille.”. Kaaris explique la raison de ce choix dans la suite de son argumentation en faisant référence au différend avec son ex, “tu remarqueras que dans cette histoire, je n’ai jamais dit un mot. Je n’ai jamais fait un post négatif, à part peut-être la photo de Johnny Depp au début. Mais je n’ai jamais parlé de cette histoire. Même ceux qui me détestent le plus, ils ne trouveront jamais un mot de moi, je ne dirais jamais de mal“.

Kaaris assure que même si leur embrouille s’est réglée au tribunal, il n’a jamais dit quelque chose de mal de son ancienne compagne, car c’est la maman de sa fille et ne souhaite pas que celle-ci découvre des images de son père en train de la critiquer : “Déjà d’une, c’est la mère de ma fille, je ne veux pas que ma fille plus tard voie des vidéos où je suis en train de parler mal. Je ne dis pas que ça ne m’a pas affecté, c’est dur de vivre ça. La seule chose que j’avais, c’était de prouver au juge que ce n’était pas vrai.”.

Chose faite pour le rappeur suite à l’annonce de sa relaxe par la justice dans le jugement de la plainte de son ex à son encontre.

