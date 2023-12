SDM révèle la véritable origine de « Vonde Vondavon »

Voici l’histoire de la naissance de l’expression « Vonde Vondavon » que SDM vient de confier dans une interview pour le média Brut à l’occasion du milliard de streams audio qu’il a atteint dans sa jeune carrière d’artiste.

SDM explique enfin d’où provient le « Vonde Vondavon » !

SDM a connu une année 2023 remplie de succès. Il a franchi le seuil du milliard d’écoutes sur les plateformes de streaming et décroché le trophée du titre français le plus streamé de l’année sur Spotify avec son tube “Bolide Allemand“, le single ayant cumulé plus de 108 millions d’écoutes. Dans un entretien avec Brut, le rappeur du 92i a fait sa rétrospective de son année 2023 et s’exprimant notamment sur l’origine du buzz du Vonde Vondavon.

“L’histoire de « Vonde Vondavon », elle est très simple. Il y a mon gars Baki RS, c’est un oncle à lui qui est à son travail, il voulait faire l’ancien un peu branché. Il voulait faire écouter le son à ses collègues mais il ne se souvient plus du titre, mais il a l’air.”, décrit tout d’abord SDM sur cette surprenante anecdote avant de préciser, “Tu peux me rappeler déjà, c’est quoi le son de MDM qui fait : « Volume, j’monte à fond » ? Lui, il entendait « Vonde vondavon ». Ça veut dire qu’il demande ça… On est morts de rire sur le coup, on le met en story et c’est parti en coui**es, tu vois. Après, de là, ça appartenait à tout le monde.”.