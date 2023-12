Kaaris ne voulait pas perdurer dans le rap et explique pourquoi il poursuit sa carrière

Les détracteurs de Kaaris l’empêchent de prendre sa retraite ! Toujours en promotion de son dernier album Day One, Riska s’est confié sans concession sur sa carrière dans le rap et a révélé qu’il pensait déjà tout arrêter et ne souhaitait pas perdurer dans la musique.

Très actif en cette fin d’année, Kaaris enchaine les interviews pour parler de son nouvel opus Day One, qui s’est écoulé à un peu plus de 5 500 exemplaires pour sa première semaine d’exploitation et sur lequel figurent les rappeurs Koba LaD, SCH, Hamza et Kerchak dans la liste des featurings. Pour la promotion de cet album, l’artiste originaire de Sevran dans le 93 a accordé un entretien à Mehdi Maïzi pour l’émission Le Code diffusée sur Apple Music. Lors de cette interview, le rappeur s’est notamment exprimé sur sa carrière dans le rap : il a expliqué ne pas avoir pensé faire une carrière aussi longue dans la musique.

« J’aurais pu arrêter plus tôt si… » confesse Kaaris

“Toi, tu rappes depuis longtemps. Quand on s’était vu à l’époque pour Or Noir, tu parlais déjà de : “Ouais, je ne vais pas rester longtemps dans ce rap là’’. Finalement, tu es encore là.”, a fait remarquer Mehdi Maïzi à Kaaris, qui a ensuite déclaré qu’il aurait pu arrêter la musique bien plus tôt si on ne lui avait pas mis “autant de bâtons dans les roues“ et que faire du rap est une passion. “Il y a plein de choses que je n’ai pas pu faire. On ne va pas revenir dessus. (…). Il y a une place que je n’ai pas pu avoir parce que bon, il y a des choses qui ont été compliquées, mais vas-y tranquille, mais je suis là et je prépare mes projets.”, confie Riska.

Dans un autre entretien sur France Inter, Kaaris est revenu sur ses propos concernant la longévité de sa carrière et a ajouté : “On m’a mis trop de bâtons dans les roues, il faut que je continue. Il y a des choses que je n’ai pas pu faire. Par exemple, si j’avais arrêté plus tôt, je n’aurais pas fait les Bercy.”. Riska va poursuivre le rap, mais a toutefois révélé que Day One pourrait bien être son avant-dernier album.