SCH dézingue Jean-Pascal Zadi, “C’est éclaté”

Après la réussite de la première saison, Jean-Pascal Zadi prépare la sortie de En Place 2 en compagnie de SCH. L’humoriste vient de dévoiler une nouvelle vidéo de la suite de sa série pour fêter la nouvelle année, avec les vœux de son personnage Stéphane Blé, avec comme invité le rappeur marseillais.

Dans la soirée du 31 décembre, Netflix a entamé la promotion de la deuxième saison de la série En Place avec une première vidéo dans laquelle, Stéphane Blé, incarné par Jean-Pascal Zadi, élu président de la République à la fin de la première saison, fait une allocution depuis l’Élysée pour ses vœux de la nouvelle année à la manière d’Emmanuel Macron. “L’inflation, c’est relou ! La météo, c’est devenu n’importe quoi ! Et la situation internationale…”, commente-t-il avant d’avoir un échange avec SCH.

SCH se moque de Jean-Pascal Zadi dans En Place 2

Avant de retrouver SCH dans la troisième saison de La Nouvelle école, l’artiste marseillais sera également à l’honneur d’un autre programme diffusé sur Netflix, la saison 2 de En Place, la série réalisée par Jean-Pascal Zadi avec François Uzan. En conclusion de la saison 1, l’humoriste remporte l’élection présidentielle en interprétant le rôle de Stéphane Blé, animateur dans une MJC qui se lance dans une course folle pour tenter de devenir président. La séquence révélée présente l’amusant échange entre le personnage principal de la série et l’auteur JVLIVS.

Au début de la scène, Stéphane Blé affirme dans une interview télévisée que Netflix l’aurait contacté pour être dans le jury de La Nouvelle école, “mais comme je suis président, j’ai plus le temps, donc, ils sont avec des seconds choix”. Il reçoit ensuite un appel de SCH qui s’indigne des propos du président, qu’il serait un second choix, tout comme ses compères du jury de l’émission, et veut une explication. Le personnage incarné par Zadi assure ne pas avoir dit cela. Le “S” enchaine en confiant avoir écouté sa mixtape et qu’elle est nulle : “On a écouté ta mixtape, c’est éclaté. C’est éclaté !”.

Dans cette suite, Jean-Pascal Zadi a convié, comme pour la première saison, plusieurs personnalités telles qu’Alain Chabat, Benoît Poelvoorde ou encore Marina Foïs. Pour le moment, sa date de diffusion sur Netflix n’est pas encore annoncée.

Le S a un message pour le Président. @Sch_Mathafack pic.twitter.com/fveUzlaTRX — Netflix France (@NetflixFR) January 2, 2024