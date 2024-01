Benjamin Epps clash fort 404Billy avec des gros dossiers

C’est diss track contre diss track ! Après le titre clash de 404Billy contre Benjamin Epps, ce dernier vient de répliquer en musique avec une réponse fracassante dans laquelle il balance des gros dossiers sur son rival.

Benjamin Epps vient d’offrir un cadeau empoisonné à 404 Billy pour son anniversaire, ce 11 janvier. Dans un morceau produit par Mozarf d’un peu plus de 8 minutes, intitulé “Reste dans ta mer*e“, le rappeur né à Libreville au Gabon enchaîne les piques contre son ennemi et ne mâche pas ses mots pour le démolir sans aucune retenue. Le différend entre les deux rappeurs a éclaté suite au diss track de 404Billy paru il y a un mois, nommé “La Plus Grande Des Illusions“, dans lequel il attaque Benjamin Epps en l’accusant de tout mettre en œuvre pour lui nuire. Cela n’avait suscité aucune réaction du principal ciblé avant ce jeudi.

C’est donc finalement à l’occasion de l’anniversaire de 404Billy que Benjamin Epps a fait le choix de donner sa réponse. Il lâche quelques informations compromettantes sur son rival, telles que le faux passé de gangster de son père, le fait d’avoir vécu au Havre et non à Villiers le Bel, puis le tacle sur son feat avec Damso qui ne l’a pas aidé à percer, ou encore le fait d’avoir mouillé son lit jusqu’à l’âge de 13 ans. Eppsito révèle avoir eu une relation avec la mère des enfants de son ennemi, cette liaison serait la cause de leur conflit.

“Quand je suis sorti avec cette fille qu’on m’a présentée chez Ghost, j’étais loin d’imaginer que c’était la maman de tes gosses, et depuis que t’es au courant, je sais que tu ne dors plus. Tu me clashes pour une fille avec qui je ne sors plus. J’ai du respect pour elle alors, je tairai son nom, mais tes deux enfants galèrent, envoie-leur un peu de pognon. Je les dépanne de temps en temps […] sois un père digne comme je l’ai été pour toi”, raconte Benjamin Epps au début du couplet de son diss track. Il affirme ensuite que 404Billy est au RSA et touche une aide de 489 euros par mois, et annonce : “Ta carrière aura duré le temps d’un diss track“.

Pour le moment, 404Billy n’a pas donné suite aux attaques de Benjamin Epps, qui a même publié sur les réseaux une attestation de RSA de son rival pour démontrer ses propos.