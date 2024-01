Cédric Doumbé dément le combat avec Baki et fait passer un message

Annoncé comme officiel par la presse et de nombreux médias, le combat entre Cédric Doumbé et Baki n’est pas encore acté ! The Best vient de réagir à l’annonce comme quoi son affrontement contre Baysangur Chamsoudinov sera son prochain combat en PFL pour démentir l’information, elle est totalement fausse.

MMA : Pas de combat entre Cédric Doumbé et Baki, rien n’est signé !

Après de nombreuses rumeurs ce samedi 13 janvier, le média MMArena a été le premier à faire circuler la nouvelle : Cédric Doumbé et Baki vont se battre à l’occasion du prochain événement du PFL en France à Paris. “C’est désormais officiel ! Baysangur Chamsoudinov vs Cedric Doumbe, le 6 mars en main event du PFL Paris. Pour tous ceux qui doutaient sur nos infos”, a tweeté le média de référence MMA en France suivi par plus de 200 000 abonnés, toujours bien renseigné. Il a ajouté : “Le PFL va remplir Bercy en 3 minutes. Il faudra bien rafraîchir la page”. La nouvelle s’est rapidement propagée et toute la presse l’a relayée en actant que cet événement est désormais officiellement annoncé, sans qu’aucun des deux combattants n’ait validé l’information, ni la Professional Fighters League.

“N’ai-je pas toujours assumé mes paroles ?”, a tweeté ce samedi Cédric Doumbé, un message énigmatique qui semblait confirmer l’information. Sauf qu’il a ensuite publié un démenti très clair, de quoi refroidir l’engouement des fans : “Assez surpris de voir des “médias” annoncer que le combat est officiel. Lool alors que le premier concerné, moi, n’ait rien signé du tout, ni même reçu une proposition“, explique Doumbé en assurant qu’aucun contrat n’a été signé pour un combat contre Baki et qu’il n’a même pas reçu une offre pour mettre en place cet affrontement. “Ne vous inquiétez pas, dès que ça devient concret avec BALI, PETIS, MAGOMED, ou ALEXANDRE, je vous l’annoncerai comme j’en ai l’habitude, mais pour l’instant, rien“, précise-t-il sur les rumeurs concernant son prochain combat à venir en PFL que les fans français de MMA attendent.