Jul programme un concert au Stade de France pour 2024

Après avoir réuni 60 000 fans au Vélodrome en 2022, Jul rêve de remplir les 80 000 places du Stade de France pour célébrer ses 10 ans de carrière cette année et vient de révéler qu’il compte bien tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Jul souhaite se produire au Stade de France !

Jul est décidément toujours aussi productif. Il y a un peu plus d’un mois, le rappeur marseillais a sorti le projet “La route est longue” et revient déjà avec un nouvel album.

À l’occasion de ses 10 ans de carrière dans le rap, le “J” a décidé de marquer le coup et d’offrir un opus surprise à sa team avec “Décennie“. Le projet, qui paraîtra dès le vendredi 19 janvier, comporte 23 morceaux avec les featurings de Rim’K sur “Avec tonton”, Zkr et Le Rat Luciano pour “TP Dans le froid”, Baby Gang sur “Blocco”, le duo SCH et Alonzo pour “Le trio ternura”, Dystinct pour “Oh qu’elle est belle”, Kvra pour “On sent pas les coups”. Les deux derniers singles de l’album sont un solo de Houari, “Sicario”, et un autre de Moubarak, intitulé “Corps griffé”.

Avec ce projet, Jul continue de régaler sa team avant tout, et reste aussi productif que depuis le début de sa carrière. En marge de la présentation de cet opus, l’artiste Marseillais a aussi fait part de son intention de se produire une seconde fois au Vélodrome à Marseille au courant de cette année, ainsi qu’au Stade de France.

“2024 s’annonce électrique. Soyez prêts ! Et un grand merci à ma team qui me soutient toujours. Je suis en train de voir pour le Vélodrome et le Stade de France ! Dès que ça se concrétise, je vous annonce ça direct ! Je vous aime.”, a-t-il écrit dans une story, en espérant que ses projets pourront se concrétiser alors que dernièrement la rumeur d’un concert de Ninho au Stade de France a également circulé.