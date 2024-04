Une altercation physique éclate entre les influenceurs Harrison Sullivan et Jon Zherka

Il n’y a pas que des embrouilles entre les influenceurs français qui éclatent à Dubaï : Harrison Sullivan et Jon Zherka sont également en conflit. Les deux hommes en sont venus aux mains pour régler leurs comptes dans une bagarre qui a mal tourné.

Harrison Sullivan, connu sous le pseudo HSTikkyTokky, compte plus de 900 000 abonnés sur Instagram. Il partage avec ses fans son quotidien de luxe aux Émirats arabes unis : grosses cylindrées (Porsche, Lamborghini), jet privé, bijoux, montres de grandes marques. Il se filme également lors de ses séances de musculation et en compagnie de jolies jeunes femmes. L’influenceur partage en parallèle des vidéos sur sa chaîne YouTube pour montrer comment se muscler et sur les sports de combat. Depuis quelque temps, le jeune homme agite les réseaux en raison de son différend avec un autre influenceur, Jon Zherka, devenu son rival.

Moins populaire que son ennemi, Jon Zherka s’est battu avec Harrison Sullivan il y a quelques mois dans la rue et a décidé de se venger. C’est face à l’entrée d’un restaurant qu’ils se sont croisés. HSTikkyTokky a mis à terre son rival avant de le frapper. L’altercation s’est poursuivie sur la route avant que la confrontation ne continue entre les voitures en circulation. Harrison a ensuite jubilé sur le web pour mettre en garde ses ennemis de ne pas s’en prendre à lui et continue constamment de se moquer de Zherka sur son compte Instagram comme le démontre ses récentes publications.

