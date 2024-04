Voici pourquoi Baki ne parle pas d’une revanche avec Cédric Doumbé

La mise au point très claire de Baki sur une possible revanche accordé à Doumbé!

Cette semaine, le manager Baysangur Chamsoudinov a tenu une déclaration dans laquelle il compromet sérieusement les chances d’avoir un deuxième combat entre Baki et Doumbé, afin d’offrir à ce dernier une chance de faire oublier sa défaite causée par une écharde. Face aux rumeurs, le vainqueur de ce duel a pris la parole pour répondre à certaines rumeurs sur cette possible revanche.

Baysangur Chamsoudinov a réagi à un tweet du média MMArena annonçant l’absence de revanche contre Cédric Doumbé pour Baki en citant les propos de son manager dans Flight Club : « Je ne pense pas qu’il y aura une revanche. […] Nous, on vise à avancer, on a un chemin qui est tracé. Cédric était un adversaire qu’on avait à passer et c’est ce que Baki a fait pour pouvoir continuer sa route. […] Baki, il vise l’UFC, donc on ne peut pas être là à attendre une revanche ou Ares. On a prouvé ce que Baki vaut. ». Celui-ci assure en effet que le combattant français d’origine tchétchène d’arts martiaux mixtes souhaite signer à l’UFC, c’est son objectif de carrière. Il assure que le combat contre The Best est désormais du passé.

Pour le moment, aucun “re-match” n’est évoqué

Baki a répliqué à ce message pour nuancer la déclaration relayée par le média en précisant qu’il ne refuse pas une revanche à Cédric Doumbé, mais que pour le moment aucune démarche n’a été faite dans ce sens pour un deuxième combat. Il souhaite donc poursuivre sur sa lancée en restant invaincu dans la cage depuis ses débuts dans le MMA avec 10 victoires en autant de combats.

“On ne s’oppose à rien du tout et on ne refuse aucun adversaire. Pour l’instant, il n’y a rien de concret qui a été fait par l’organisation. Le seul objectif du clan de Baki est d’avancer.”, a tweeté Baki afin d’expliquer que pour le moment le “re-match” n’est pas au programme car aucune démarche n’a encore été réalisée dans ce sens. Doumbé ne s’est pas exprimé sur cette possible revanche ces derniers temps et n’a fait aucun commentaire sur cette actualité.