Maes démolit PLK, Booba répond avec un message fort

Maes dézingue PLK avec des révélations compromettantes ! Face aux tensions entre les deux rappeurs, Booba intervient pour défendre Polak et lui adresse un message de soutien contre leur ennemi commun.

Des rumeurs de conflit entre Maes et PLK circulent depuis quelques semaines. Bien qu’ils aient récemment collaboré sur le titre “4 MOTION“, cumulant plus de 8 millions d’écoutes sur Spotify, il semblerait qu’un différend soit survenu en coulisses. Maes vient de confirmer ces bruits en s’en prenant violemment à PLK, l’insultant copieusement, ce qui a poussé Booba à prendre la défense de ce dernier contre son rival.

Maes a dévoilé le single “4 MOTION” le 29 février dernier, en collaboration avec PLK, accompagné d’un clip en animation qui a rapidement atteint près de 5 millions de vues sur Youtube. Malgré la sortie de ce morceau, PLK est resté étrangement silencieux, ne participant pas à sa promotion sur ses réseaux sociaux, ce qui a alimenté les rumeurs de discorde entre les deux artistes. “Ils ont grandi au studio mais ils nous parlent tous de rue. Mdr PLK”, avait lancé Maes il y a quelques semaines avec une photo en studio de PLK, laissant peu de place au doute quant à son ressenti face à l’absence de réaction de son comparse à la sortie de leur collaboration commune.

Pourtant, l’affaire semblait close jusqu’au week-end dernier, lorsque Maes a intensifié leur dispute en attaquant ouvertement PLK. “Ils ont grandi au studio mais ils nous parlent tous de rue… quelle sal*** cette imposture”, a-t-il déclaré, accompagnant ses mots d’une ancienne photo de PLK encore adolescent dans un studio d’enregistrement. Bien que Booba ait critiqué PLK par le passé, cette fois-ci, il a choisi de le soutenir en déclarant : “PLK, je n’ai rien contre toi en vrai. Ça m’a juste foutu la haine que tu aies accepté de faire ce feat avec Maes sachant qu’il insulte SDM, le 92 et LES ENFANTS ! C’est une sous-r***, c’était sûr qu’il allait t’insulter, t’étais prévenu. Maintenant, laisse-le couler avec sa haine, ses erreurs, sa trahison, sa lâcheté et sa médiocrité. La théorie de l’échec est une vraie théorie vérifiée mathématiquement. Désolé encore et bonne continuation. Par contre les mamies sur scène, tu refais plus jamais ça !”.

Booba n’a pas apprécié le rapprochement de PLK avec Maes sur le titre “4 MOTION”, car il reproche à ce dernier d’avoir insulté son ami SDM, membre du 92i et proche de Polak. Depuis cette remarque, le rappeur de Panama Bende a cessé de suivre le Sevranais sur les réseaux sociaux et ne fait plus la promotion de leur collaboration.

