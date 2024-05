Voici pourquoi Booba s’est lancé dans le rap

Booba donne enfin les raisons qui l’ont poussé à commencer la musique ! Le DUC s’est exprimé sur ses débuts dans le rap en révélant qu’il était plus fort que les autres rappeurs en place dans le game à l’époque de ses premiers morceaux dans les années 90 avec son compère du groupe Lunatic, Ali, tout en se satisfaisant que cela lui rapportait de l’argent.

Le hasard a fait commencer la musique à Booba, plus fort que les autres à ses débuts !

C’est à l’occasion d’une interview accordée au podcast SOMETHING2PLAY4 que Booba s’est confié sur divers sujets, tels que ses projets à venir, notamment celui de se lancer dans le business de la verdure. Il a également parlé de la véritable raison qui l’a convaincu de se mettre à la musique. Avec plus de 25 ans de carrière à son actif dans le rap, ayant marqué plusieurs générations d’auditeurs avec ses tubes, comme le démontre encore récemment le succès du hit “Dolce Camara” avec une nouvelle version parue il y a quelques jours, Booba a sans doute commencé sa carrière sans envisager une telle ascension. Dans cet entretien, Kopp est revenu sur son parcours avec quelques confidences.

“J’ai un peu commencé la musique par hasard, comme on dit, même s’il n’y a pas vraiment de hasard”, raconte tout d’abord Booba avant de poursuivre sa description. “Je pense qu’on a tous un talent caché. On est tous doués pour quelque chose. J’avais beaucoup d’amis qui rappaient et évoluaient dans le monde du hip-hop, et j’ai commencé à rapper comme ça.”. Booba a vite compris qu’il était très fort à cette époque. “Un de mes meilleurs amis m’a écrit des textes, j’ai commencé à rapper et sans faire exprès, je me suis rendu compte que j’étais fort et que je mettais à l’amende beaucoup d’autres rappeurs qui rappaient depuis longtemps.”.

Booba conclut cette anecdote en révélant que le fait d’être un compétiteur l’a poussé à continuer dans la musique, ainsi que l’argent. “Vu que je suis un compétiteur, je me suis dit que j’allais continuer. Quand j’ai vu que ça me plaisait et que j’avais un certain niveau et que ça apportait de l’argent, j’ai décidé de continuer. J’en suis là où j’en suis aujourd’hui”.

