La transformation physique impressionnante du rappeur Rémy

Rémy : métamorphose spectaculaire, le rappeur a perdu 70 kilos et révèle son secret !

Le rappeur Rémy a dévoilé son incroyable transformation physique sur les réseaux sociaux, affichant une perte de poids impressionnante de 70 kilos. Il a partagé des photos de son corps et s’est confié sur son parcours et sa motivation. Révélé il y a 6 ans avec son freestyle en direct à l’antenne de Skyrock “Réminem” et sa collaboration avec Mac Tyer sur le single “Comme à l’ancienne”, Rémy a récemment connu une brouille avec l’ancien membre du groupe du Tandem. Il s’est confié sur ce conflit lors de la promotion de son dernier projet, “Le fils de la gardienne”, paru en fin d’année 2023.

En plus de la musique, le jeune rappeur de 27 ans est un passionné de sport. Il a dernièrement créé un deuxième compte Instagram dédié à son entraînement, “remy.sport“, où il partage ses conseils et sa progression avec ses abonnés. En 2022, Rémy avait déjà affiché une impressionnante perte de poids de 50 kilos. Il avait alors révélé pratiquer de nombreuses activités sportives telles que le MMA, la boxe, la natation ou encore du vélo.

Ce mercredi 1er mai, il a répondu aux questions des internautes curieux de sa nouvelle transformation physique. À la question “Combien de kilos as-tu perdu ?”, il a révélé : “70 kilos ! Et ce n’est pas fini“. Interrogé sur la durée pour parvenir à tel exploit, il a confié que cela s’est fait progressivement : “Sur 5 ans à peu près. Quand tu regardes mes clips, tu peux voir que ça descend doucement”. La métamorphose de Rémy est une véritable source d’inspiration, son histoire démontre qu’avec de la persévérance et une motivation sans faille, il est possible d’atteindre ses objectifs, même les plus ambitieux. Il a ensuite ajouté : “J’ai commencé à vraiment perdre quand je suis vraiment sorti de ma zone de confort au sport, quand tu rentres dans la vraie douleur, tu obtiens de vrais résultats“.

Le rappeur a conclu sur son état d’esprit pour réussir à évoluer : “Une phrase que je me suis dit un jour « ta envie de te réveiller un jour à 50 ans et te dire que t’a jamais été la meilleure version de toi-même ? » Et me dire que c’est trop tard ! Ça m’a réveillé”.