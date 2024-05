La réaction sans macher ses mots de Booba au duel entre Kendrick Lamar vs Drake

Booba s’immisce dans le clash entre Drake et Kendrick Lamar : un avis tranchant et sec !

Le clash entre Drake et Kendrick Lamar enflamme le monde du rap depuis plusieurs semaines, et Booba n’a pas manqué de donner son avis sur cette joute verbale. Le 22 mars dernier, tout a commencé avec la sortie du single « Like That » de Kendrick Lamar sur l’opus de Metro Boomin et Future, « We Don’t Trust You ». Dans ce couplet, Lamar cible à Drake et J.Cole, déclenchant une vague de réactions et de clashs musicaux.

Booba enfonce Drake face à Kendrick Lamar !

Face à ce duel de titans, les internautes se divisent et prennent parti. Sur Twitter, le journaliste Baloo a posé la question sur son compte : « Bon, il faut que Drake fasse quoi pour s’en sortir selon vous ? Vous pensez qu’il peut encore gagner ?« . Booba, jamais avare d’une provocation, a répondu sèchement : « Xanax« . Un commentaire cinglant qui fait référence à un médicament anxiolytique, suggérant que Drake est en détresse face à l’offensive de Kendrick Lamar.

Ce n’est pas la première fois que Booba critique Drake. En octobre 2023, le fondateur du 92i avait déjà exprimé le peu d’appréciation pour le clip « 8AM In Charlotte » de Drizzy, qualifiant le visuel de « Pue sa mère ». Clairement, B2O n’est pas un fan du rappeur Canadien et n’hésite pas à le faire savoir, en prenant position dans ce clash qui agite le monde du hip-hop. Le clash entre Drake et Kendrick Lamar est lui loin d’être terminé, pour le moment difficile de dire qui sortira vainqueur de cette bataille musicale, seul le temps le dira…