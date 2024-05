Dadju : un fan hystérique craque et lui saute dessus sur scène

Dadju a vécu une expérience qui aurait pu être traumatisante lors d’un concert gratuit à Lyon ce mercredi 15 mai, heureusement l’incident s’est bien terminé. Alors qu’il chantait en duo avec Tayc, un fan s’est jeté sur lui, le percutant. La scène, filmée par plusieurs spectateurs, a rapidement fait le tour des réseaux sociaux, suscitant une vague d’indignation d’un tel comportement de la part d’un fan.

Un concert de Dadju et Tayc dégénère dans un centre commercial

Sur les images, on voit Dadju en pleine prestation pendant un showcase au centre commercial Westfield La Part-Dieu de Lyon lorsqu’un individu surgit de la foule et se précipite sur son idole pour l’agripper, sans le relâcher, le chanteur manque de tomber. Heureusement, il parvient à se retenir et à éviter un accident plus grave. La sécurité intervient rapidement pour maîtriser l’agresseur et ramener le calme sur scène. Cet incident a provoqué un vif émoi chez les fans du frère de Gims.

Sur les réseaux, de nombreux messages ont été publiés pour exprimer leur soutien aux deux artistes et condamner le comportement du fan : “Un peu de dignité quand même”, “C’est inadmissible”, “On n’a jamais le droit de s’en prendre à un artiste de cette façon”, “Il y a vraiment des fous furieux dans ce monde” ou encore “Il faudrait doser tout de même, le gars est arrivé en volant”. Dadju et Tayc, pour leur part, n’ont pas encore réagi à cet incident et ont toutefois pu reprendre leur concert après quelques minutes d’interruption.

Cet événement a été marqué par d’autres problèmes causés par un mouvement de foule avec plusieurs malaises dans le public, des personnes ont été évacuées pendant le concert.

🇫🇷 Le chanteur Dajdu se fait sauter dessus par un fan lors de son concert gratuit au centre Part-Dieu à Lyon. 😅 (@actufr_lyon) pic.twitter.com/FKD6uwmLHQ — Cerfia (@CerfiaFR) May 15, 2024