Fianso fait sensation au Festival de Cannes avec Rentre dans le cercle

Fianso met le rap à l’honneur au Festival de Cannes avec une édition spéciale de “Rentre dans le Cercle” !

La 77ème édition du Festival de Cannes bat son plein depuis le 14 mai. À cette occasion, Sofiane, alias Fianso, a décidé de mettre le rap à l’honneur en organisant une édition spéciale de son émission “Rentre dans le Cercle” à la Quinzaine des réalisateurs. Un événement qui a ravi les fans de rap et a permis de mettre en lumière de jeunes talents.

Fianso ambiance le Festival de Cannes avec des freestyles de rap !

Fianso, moins présent sur la scène musicale ces derniers temps en raison de ses nombreux projets cinématographiques (six long-métrages prévus en 2024), n’en oublie pas pour autant le rap. Passionné par le septième art, il a souhaité faire le lien entre le rap et le cinéma lors de cet événement : “Il n’y a aucun cloisonnement entre les mondes de l’art, le cinéma invite le rap, le rap s’invite au cinéma“, a-t-il déclaré au micro de Brut qui a suivi l’événement de “Rentre dans le Cercle” à Cannes.

Pour Fianso, “Rentre dans le Cercle” est l’émission de découverte de jeunes artistes “la plus réelle et la plus simple”. Il a profité de cette édition pour faire découvrir au public cannois de nouveaux talents du rap français. Un pari réussi qui a permis de faire vibrer la Croisette au son du hip-hop.

