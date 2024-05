Franglish se moque de la liaison entre Koba LaD et Wejdene

Après avoir invité Koba LaD en début d’année pour le rejoindre sur scène à l’occasion d’un concert à Paris pour interpréter leur duo sur le single “La Calle“, Franglish a retrouvé son compère et s’est amusé à le chambrer sur la rumeur de sa relation avec Wejdene.

Franglish rigole du couple Koba LaD et Wejdene

Love story ou buzz ? Les rumeurs d’une relation amoureuse entre Wejdene et Koba LaD intriguent suite à la fuite de vidéos et photos les montrant en situation familière. Si certains fans se réjouissent à l’idée d’un couple entre les deux artistes, d’autres penchent plutôt pour un coup de communication orchestré pour promouvoir un futur morceau en commun avec le tournage d’un clip, mais ces derniers jours des nouvelles images ont encore donné plus de crédibilité sur le fait que la chanteuse et le rappeur sont réellement en couple, ils ont même été aperçus en train de faire des courses ensemble dans un magasin avant que Franglish ne confirme encore un peu plus l’information.

En effet, dans une séquence publiée sur les réseaux cumulant plus de 2 millions de vues, Franglish s’amuse des rumeurs au sujet de Wejdene et Koba LaD en se moquant de ce dernier qui a ramené un repas préparé par sa petite amie, “c’est son tour Koba” ajoute le chanteur en légende en mentionnant son compère avec un émoji mort de rire. Dans ce rapprochement entre l’interprète d’Anissa et Koba, certains y voient la preuve d’une idylle naissante que le prouve cette scène, tandis que d’autres imaginent toujours des mises en scène destinée à attirer l’attention pour promouvoir leur connexion musicale.

Ni Wejdene ni Koba LaD n’ont fait de commentaires officiels sur ces images. Le rappeur, d’habitude discret sur sa vie privée, avait déjà esquivé les questions sur sa relation avec l’influenceuse Astrid Nelsia lors d’une interview mais cette fois-ci il préfère visiblement en rigoler comme le démontre cette scène avec Franglish.

Franglish taquine Koba La D qui poursuit sa romance avec Wejdene, qui prend soin de lui en lui préparant ses repas 😂🍳 pic.twitter.com/xvaK8ks3BR — MARJINAL©️. (0) (@BeMarjinal) May 15, 2024