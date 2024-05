Maes prêt à combattre, il s’entraine dur au MMA

En pleines querelles avec Booba, Maes dévoile un nouveau visage : celui du pratiquant de MMA. Originaire de Sevran, le rappeur s’investit pleinement dans son entraînement, comme en atteste sa récente vidéo partagée sur Twitter.

Quand Maes se transforme en combattant de MMA !

Dans cette séquence, on observe Maes lors d’une séance d’entraînement intense. Des coups de poing aux coups de pied en passant par les corps à corps, l’auteur d’Omerta démontre une technique affûtée et une forme physique impeccable. Il est clair que le rappeur est résolu à exceller dans cette discipline exigeante et est d’ailleurs apparu à plusieurs reprises dans des vidéos ces derniers mois à s’exercer aux sports de combat.

En effet, ce n’est pas la première fois que Maes dévoile son intérêt pour le MMA. Il a déjà été vu aux côtés de combattants professionnels tels Ramzan Jambiev et Khamzat Chimaev, et cette fois-ci, il s’est entraîné avec le Français, Islem Lightning. Bien que l’artiste originaire du 93 n’ait pas encore officialisé son intention de se lancer dans une carrière, son engagement et sa motivation pour performer dans les sports de combat sont indéniables. Il reste à savoir s’il fera un jour ses débuts sur le ring ou dans la cage, mais il est évident que le rappeur a découvert une nouvelle passion qui le stimule et l’incite à se dépasser.

