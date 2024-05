Zamdane s’exprime sincèrement sur Jul

Zamdane encense Jul, le rappeur d’origine marocaine a récemment exprimé son admiration pour son compère Marseillais, l’un des artistes les plus populaires de la scène française, devenu le plus grand vendeur de disques du rap français.

L’avis de Zamdane concernant Jul !

Dans une interview, Zamdane a déclaré que Jul est son rappeur favori en expliquant pourquoi : « C’est mon rappeur préféré, il est perçu par énormément de gens comme un artiste qui fait de la musique légère, moi je trouve que c’est un artiste super profond et mélancolique. ». « Certains voient de la légèreté, moi, je vois beaucoup de travail » a-t-il ajouté au sujet de celui qui a récemment eu l’honneur de porter la flamme olympique à Marseille.

En plus de son opinion sur Jul, Zamdane vient d’annoncer son concert à venir au Zénith de Paris. Après avoir conquis l’Olympia à deux reprises les 14 et 15 mai derniers, il vise en effet encore plus haut et s’attaque au Zénith avec une grande première dans cette salle mythique le 25 avril 2025. “Ensemble tout en haut”, a-t-il lancé sur ses réseaux, invitant ses fans à le suivre dans cette nouvelle aventure.

Fort de son succès grandissant et de la sortie de la dernière partie de son deuxième album SOLSAD le 28 février dernier, Zamdane est déterminé à marquer les esprits avec ce nouveau show.