Bianca Censori choquée par le projet de films adultes de Kanye West

La dernière idée de Kanye West de se lancer l’industrie du film pour les adultes aurait plongé sa compagne, Bianca Censori, dans un état d’agacement et de craintes, selon plusieurs médias américains.

Les plans controversés du rappeur ont suscité des inquiétudes chez Censori, qui serait “paniquée” par les implications de cette décision sur leur avenir. Suite à des incidents où Kanye l’aurait auparavant “exhibée”, Bianca Censori est maintenant profondément inquiète de la direction de son nouveau projet et de ce que cela pourrait signifier pour elle. Le nouveau projet de divertissement classé pour les adultes de Kanye West avec Yeezus P**n suscite des remous dans son couple.

Les craintes de Bianca Censori sur le nouveau projet de Kanye West !

Selon les informations du Daily Mail, Bianca Censori n’est pas très satisfaite de son incursion dans le monde du contenu destiné aux adultes, craignant pour son implication et l’avenir du couple à cause de cela. Depuis des mois, Ye est entouré de controverses, notamment en raison des apparitions “indécentes” du couple, ce qui a conduit des observateurs à accuser le rappeur de “maltraiter” sa femme. Bianca, cependant, est restée silencieuse et stoïque à chaque fois qu’elle a été photographiée. Des informations antérieures ont fait surface, citant la façon dont Kanye a contrarié la famille de sa femme lorsque le père de Censori a voulu lui parler.

Kanye West a précédemment provoqué une tempête sur les réseaux sociaux après avoir affirmé que “le p**no Yeezy arrive” dans un message maintenant supprimé. Le rappeur auteur “Vultures” se serait associé à Mike Moz sur ce nouveau projet et devrait lancer une nouvelle branche de la marque Yeezy connue sous le nom de “division plus large de divertissement pour adultes”. Selon une source, Bianca n’aurait aucun intérêt à travailler sur ce programme.

La rumeur survient après que John Legendary, un acteur de films pour adultes, a partagé sa propre théorie à ce sujet. Il pense que les “tenues osées” de Bianca ne sont qu’un coup de publicité, une stratégie de communication. John pense que Kanye travaille peut-être sur une “ligne de vêtements audacieuse” avec sa femme comme muse, plutôt que du contenu pour adultes. Il pense même que la ligne de vêtements que le couple envisage de lancer pourrait être en collaboration avec l’ex-mari de Stormy Daniels, Mike.