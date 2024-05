Baki chambre Booba sur un combat, “il faut 4 Booba pour me battre”

Si Baki affronterait Booba dans un combat hypothétique, il faudrait 4 clones du rappeur pour avoir une chance le vaincre, selon le combattant MMA dans sa dernière interview en s’exprimant sur le niveau de B2O dans les sports de combat.

L’avis sans mâcher ses mots de Baki sur un combat avec Booba !

Lors de son passage sur l’émission YouTube “La Graillance” du média Ptit Delire Tv, Baki s’est prêté au jeu des combats fictifs, imaginant un duel avec le rappeur Booba. Dans cet entretien, le pratiquant de MMA a évoqué plusieurs confrontations imaginaires, selon le principe suivant : choisir une personnalité publique et déterminer combien d’individus de cette personne seraient nécessaires pour le rivaliser.

Après avoir évoqué plusieurs noms, la question de Booba est arrivée sur la table. Baki a analysé : “Booba est costaud, un poids lourd, je dirais, mais il reste un rappeur. Moi, je suis un combattant professionnel.”, analyse-t-il pour commencer concernant le DUC avant de donner son avis détaillé, “Je vais te dire, un gars qui n’a jamais rien fait de sportif, c’est plus chiant à affronter qu’un mec qui a un peu d’expérience. Parce que celui qui a un peu d’expérience a l’illusion de savoir se battre, alors que celui qui n’a jamais rien fait va faire des trucs au hasard et te surprendre.”.

“Donc, je pense qu’il faudrait 2-3 Booba pour me battre, peut-être même 4.”, conclut finalement Baki. Ce combat hypothétique restera bien évidemment dans le domaine de l’imaginaire, d’autant plus que Booba ne risque pas de se lancer dans le MMA, même si parfois, on a l’impression qu’il le souhaite avec ses provocations contre d’autres rappeurs comme Kaaris par le passé ou encore Maes plus récemment. D’ailleurs, Baïssangour Chamsoudinov, ne fait pas partie de ses ennemis, puisque le fondateur du 92i l’avait soutenu lors de son combat contre Cédric Doumbé, en prenant parti avant leur duel puis en savourant sa victoire, tout affirmant vouloir sortir un morceau en son hommage.